港鐵九號風球續停露天段　列車盡量駛至原定終點或大型車站 (15:42)

陳國基又指，各政策局及部門自去年起強化各項基礎設施抵禦惡劣至極端天氣的能力，做好超前準備，包括提升防洪基建、加強預警及抗洪行動預案等應對水浸風險設施，亦正全力推進策略性巡查及相應跟進工作，以應對山泥傾瀉、塌樹及建築物構件墜下的風險。

當局又指會加強預警，陳國基表示，由於目前技術在預測極端天氣時有一定有限制，一般提前預告時間越長，準確度或越低，故天文台在現有天氣預報科技容許的切實可行情况下，會盡早並加強發放信息，而當八號或以熱帶氣旋或黑色暴雨警告信號生效時，會每小時發布最新天氣資訊短片，「我的天文台」於5月底至6月初將推出最新版本，加強在九號或十號風球時的通知。

至於政府秏資1.5億元設立緊急警示系統，保安局副局長卓孝業表示，在惡劣及極端天氣情况下，天文台已會透過網站、應用程式等發放資訊，重申緊急警示系統是用作應對突發、嚴重威脅市民生命財產的情况，舉例指當發生海嘯等天災，由預測到發生只有極短時間，有關時候就會考慮動用系統，告知市民相關資訊及避險資訊。

陳國基又提及內地排洪安排，指港深兩地已加強水務專家對接，當深圳考慮排洪時會盡早知會香港 ，兩地會密切監察排洪及盡早發放信息。卓孝業表示，一般而言若深圳有可預計的排洪需要，會提早3小時通知，但如果情况緊急，只可盡早通知香港。他說，理解有關情况未必理想，當局去年底與深圳討論如何優化機制，最終決定當在特殊緊急情况下，若深圳當局開始考慮是否排洪，就會通知港方，相信可讓港方有更多時間作反應。