黎智英案｜國安警供稱僅與張劍虹談還押生活 (15:16)

就辯方申請重召張劍虹作供，法官頒判辭指，法庭認為辯方在審訊開始前已獲充分告知控方將依賴黎智英在「飯盒會」指稱所述。張劍虹、陳沛敏、楊清奇和周達權的「無損權益口供」均在2022年6月案件交付前傳送予辯方，辯方有足夠機會準備辯方案情和有關紀錄。加上黎亦是「Slack」群組的一員，難接受他對紀錄不知情的說法，法庭同樣需保障控方利益，申請亦與維護司法公正無關，最終拒絕申請。

控方其後傳召偵緝警署警長黎國勇（譯音），他表示自己於2020年7月被安排處理本案，現時駐守國安處。2021年11月11日約上午9時30分，黎接獲上級指示前往荔枝角收押所向張劍虹派送判辭；根據其記事冊，探訪一事被標註為「SD (special duty)」，黎確認。

他約11時在收押所與張會面，張自行閱讀判辭，其後一言不發，黎問張「有冇嘢」，張回答說「沒有」，二人便談及張還押的日常，例如分享他早上會做「站樁」運動、膳食等，當日二人聊至接近3時，張提議黎翌日再探訪他，因為張說「冇乜人探佢」。探訪結束後他返回辦公室向上級報告。

作供的國安處警署警長在辯方盤問下指，他無出席張劍虹該年11月5日在高院舉行的保釋申請，但從新聞得知申請被拒，亦無人事前提及法庭會在同月10日頒下拒絕保釋的理由書，翌日才從上級手上接過判辭，判辭以公文袋裝起，他沒有閱讀過，「淨係叫我派畀佢（張）」。他稱對判辭內容無興趣，「因為我一路冇調查過，我唔識佢（張）」。辯方指既然探訪重要，為何無要求張簽收判辭，黎表示他沒有準備，但「我亦都深信張劍虹唔會話我冇派判辭畀佢」。