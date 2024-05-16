「屠龍小隊」隊長稱眾籌款項從無買炸彈及槍　曾擲汽油彈料屬恐怖活動 (14:38)

被告劉佩凝被指管理「育龍」眾籌tg頻道，辯方大律師馬維騉今圍繞眾籌盤問控方證人黃振強。黃早前承認《反恐條例》控罪，案情指育龍籌款用作恐怖主義計劃。辯方關注，除了12．8行動，黃有否組織其他恐怖主義活動。黃表示「用汽油彈我覺得都算」，他曾在2019年示威投擲汽油彈，包括十一國慶荃灣示威、翌日為中槍示威者「復仇」的新界南警察總部示威，以及11月中大示威等。

辯方透露，黃振強和劉佩凝開設育龍頻道後，無論是黃的戶口存款或者劉匯入的款項，沒有一分一亳用作購買炸彈和槍，黃同意說法。根據呈堂對話，黃曾和名為「黑警」的網友索取金錢，稱「筆錢畀手足下半世用」，附上3個「槍」的表情符號。黃稱如開槍計劃成事，網友的錢會用作逃亡；他相信劉不認識該網友，亦沒有參與他和網友之間的協議。

辯方提到，黃和劉2019年11月有一則通話紀錄，黃稱當時談及用槍和炸彈的行動，希望劉加緊處理眾籌。辯方質疑，已認罪的黃為了誣捏劉，「要篤埋劉佩凝出來」而虛構對話，黃否認說法。辯方進一步質疑，劉是黃「一隻好細的棋子」，黃不會告知涉及槍和炸彈的行動。黃不同意將劉視為棋子，重申曾向劉簡單交代行動。

根據信息紀錄，另一被告嚴文謙向黃振強發信息指眾籌計劃「好安全又攞到錢」，黃以粗言斥責「你收皮啦，你個plan諗得好、行得急，又係我幫你執手尾」。黃供稱，嚴和其他隊友魯莽推行眾籌計劃，事後始告訴他，他一邊忙於管理tg頻道，「原本資助我哋的家長同金主好多意見」，亦要向金主解釋。聆訊明（17日）續。