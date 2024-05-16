消委會︳家居清潔服務投訴增　消委會建議業界加強培訓 (13:31)

投訴個案涉及清潔後發現財物損毁、除甲醛後全屋家俬表面變黏，清潔效果未如理想等。其中一宗個案指投訴人一直使用某商戶的鐘點清潔服務，有一天留意家中一件名貴擺設有膠水修補過的痕跡，獨居投訴人認為清潔員弄毀擺設後修補所致。商戶一度稱清潔員沒有觸摸及清潔該擺設，及後又承認清潔員曾清潔該擺設，惟近日才發現擺設有損毀痕跡，並已即時匯報事件。投訴人認為商戶答覆前後矛盾，而且拒絕承擔責任，因此向消委會投訴。商戶回覆消委會時指清潔員已按程序匯報事件，並認為投訴人未有充分理據指證清潔員，只願意退回460元。個案最終因投訴人堅持不接受安排，以及商戶拒絕再作跟進回應而未能解決。消委會表示，部分清潔公司雖就損毀屋內物件設賠償機制，但未必足以彌補消費者損失，故消費者應妥善保管貴重物品。

另一宗個案指，投訴人在新居裝修後安排B商戶為家居進行大清潔及除甲醛。由於除甲醛過程中會令室內煙霧瀰漫，師傅不建議投訴人於新居逗留，並表示完成後會傳照片予投訴人。投訴人兩天後到新居檢查，發現所有家俬的表面十分黏手，認為清潔員可能在除甲醛後未有再一次為家居徹底清潔。商戶解釋指，由於除甲醛時會產生霧化粒子，加上當日天氣較潮濕，家俬或因未能乾透以致表面黏膩，亦強調除甲醛的服務範圍並不包括服務後的家居清潔，不過願意提供一次免費清潔。消委會認為，雖商戶已解釋除甲醛化學劑未乾透，但消費者已等候兩日，原有服務未能符合消費者合理期望，並提醒消費者在選購除甲醛服務時，應留意有否包括事後清潔服務。

在清潔效果未如理想的個案中，投訴人在網上平台購買一個4小時的家居深層清潔服務，並額外繳付70元要求清潔員屆時自備吸塵機，但清潔當日，清潔員遲到早到和沒有帶備吸塵機，在完成清潔後，地板、抽油煙機等地方仍有塵埃和污跡。投訴人致電清潔員反映不滿，清潔員則要求投訴人自行處理。經消委會介入後，平台承認清潔員忘記帶備吸塵機，亦理解其表現有待改善，所以願意退回額外繳付的吸塵機費及一半清潔費予投訴人，合共463元，個案得以解決。消委會指，消費者應仔細比較不同商戶的服務和條款細節，例如是否需要為清潔員預備清潔用品、更改或取消服務的安排，以及清潔服務範圍是否包括特定項目，包括拆洗抽油煙機、吊燈、水晶燈、天花燈等；在交易後亦應保留收據或相關紀錄，以作憑據。