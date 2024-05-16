公務員薪酬趨勢初步結果　高中低層公務員淨指標介乎4.01%至5.47% (12:15)

薪酬趨勢調查委員會收集113間公司數據，涉及13.4萬名僱員，反映有關公司於2023年4月2日至2024年4月1的薪酬變動。薪趨會主席李律仁說，有關結果只屬初步資料，最終遞交予政府的結果，仍有待下周開會確認。公務員事務局常任秘書長梁卓文就表示，本月底會與職方開會，聆聽他們就加薪的意見及評估公務員士氣，之後公務員事務局會向行政會議匯報結果，再就加薪方案邀請職方回應，最後由行會決定，強調過程中會考慮及平衡六大因素。

政府經濟顧問梁永勝就說，本港2024年第一季經濟錄得溫和增長，實質本地生產總值按年增2.7%，是連續第5季錄正增長，其中服務輸出顯著增8.1%、貨物出口升6.7%、私人消費輕微上升1%。他稱通脹率繼續溫和，環球需求維持得不錯，市民就業收入穩健增長，加上政府提振信心的措施，會對經濟活動有幫助，相信今年餘下時間香港經濟有望繼續穩健增長，惟仍然留意地緣政治及美國減息步伐等風險因素。