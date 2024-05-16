消委會︳1匹變頻冷氣機慳電效率可差逾兩成　部分樣本不符一級能源標籤　機電署指可接受 (12:33)

消委會測試的14款1匹淨冷型變頻式窗口機樣本，售價介乎3669元至7650元不等，測試時計算冷氣機全年從室內排走的總熱量與其在同期間的總耗電量的比率（CSPF），數值愈高代表製冷能源效率愈高，即愈省電。根據消委會在標準測試環境下量得的製冷量及耗電量，並按標準所訂的計算方法及強制性能源效益標籤計劃採用的室外温度及時間分布等數據計，各樣本的CSPF數值介乎3.899至5.092，其中「樂聲牌CW-HU90AA」數值最高，「約克 YC-9XA-R」CSPF數值最低。假設各樣本全年從室內抽出的總熱量相同，「樂聲牌」較「約克YORK」全年共省電23.4%。消委會又假設每年開機製冷共180天，每天12小時，以每度電1.6元計算，樣本每年製冷所需電費由763至1029元不等，電費最低為「樂聲牌CW-HU90AA」，電費最高為「LG W3NQ10UNNP1」。

消委會亦進行製冷量及能源效率測試，按國際標準把室內温度和相對濕度分別在攝氏27度和48%，室外則設定在攝氏35度和41%，發現有5款樣本量得的製冷量較其聲稱低，相差幅度介乎1.7%至4.9%，差異較大的三款樣本「東芝RAC-09G3CVRGR-HK」、「美的MW-09CRF8B」、「豐澤牌FWAD10IR23」相差幅度分別為3.6%、4%、4.9%。

至於能源效率，在11款獲一級能源標籤的樣本中，3款樣本「菱機RB-09VA」、「開利CHK09EAVX」、「東芝RAC-09G3CVRGR-HK」及的CSPF實際數值只達2級能源標籤的標準，測試結果與相關進口商早前交予機電工程署的測試數值差異分別為5%、7.8%及7.9%。消委會已將相關測試結果通知機電署，。機電署回應指，雖然有冷氣機在測試中量得的製冷量或能源效益表現略低於聲稱的水平，但仍在「產品能源標籤實務守則」及國際慣常做法容許的公差範圍，即製冷量及能源效益表現分別為10%及8%之內，因此認為有關結果可以接受。

「開利」供應商表示，該型號在機電署數月前進行的監察測試中符合強制性能源效益標籤計劃的能源效益級別要求，相信測試儀器不同，令消委會量得的製冷量及能源效益與廠方標準數值有差異。「東芝」供應商亦相信測試儀器不同，以致消委會量得的製冷量與廠方標準數值有差異，並強調測試結果仍符合機電署要求。