消委會︳逾半受測試嬰幼兒衣物含安全風險　或會引致窒息纏頸 (11:09)

消委會從嬰幼兒服裝店、連鎖服裝店及百貨公司等，購入30款聲稱適合2歲或以下嬰幼兒穿著的衣物，分別有連身衣、包臀衣、以及俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣。於拉力測試中，樣本的各個部件被施以90牛頓的拉力並維持10秒，當中有11款樣本均出現啪鈕或鈕扣脫落而產生小部件，未能符合歐洲玩具安全標準「EN71-11」的要求。消委會說，配件脫落或令嬰幼兒有機會誤放入耳、鼻或口中，造成阻塞或阻礙呼吸而引致窒息。

其中4款更在小於70牛頓的拉力下已經有部件脫落情况，分別為「balabala」、「KOMA LAND」、「 natures purest」及「AMOR」。另外，「LASSIG」、「UNIQLO」、「AMOR」3 款樣本脫落的啪鈕產生尖銳角，構成刮傷嬰幼兒皮膚的風險。

5款襟衣均於上胸位置附綁帶 存窒息潛在風險

消委會亦測試5款俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣，全部於上胸位置均附有綁帶或繩帶，不符合歐洲有關童裝繩索和拉帶的安全標準「EN14682」，其中「ROYBEE」位於胸部與腰部之間的繩帶長度達到20厘米，超出標準上限6厘米。消委會表示，繩帶本身或有可能纏繞嬰幼兒頸部，當繩帶意外被卡住或扯緊時，亦可使衣領緊緊勒頸，導致窒息的潛在風險。

化學檢測方面，「ROYBEE」檢出的游離甲醛量達32.3mg/kg，超出內地規範就嬰幼兒紡織品規定上限的20mg/kg逾一半，或刺激皮膚；「思詩樂」本的酸鹼值達到8.5，亦超出內地規範的酸鹼值容許範圍，則4.0至7.5。ROYBEE回應指，會與廠商研究及改善綁帶的位置及長度，亦會更新產品標籤，提醒家長先將新衣清洗。