消委會｜攔截垃圾電話程式自動上載用戶通訊錄　姓名電話可任意查閱 (11:03)

消委會檢視的攔截程式包括「CallApp」、「小熊來電」、「芝麻來電」、「TrueCaller」及「Whoscall」。大部分垃圾電話攔截程式為識別來電，均需存取用戶通訊錄。其中「芝麻來電」不需存取用戶通訊錄，其餘消委會檢視的程式的Android版本都要求索取相關權限。消委會發現，「CallApp」在存取用戶通訊錄後，會自動將所有聯絡人的資料上載和整合到資料庫內，其他用戶可以輸入電話號碼「反向搜索」，追溯號碼持有人的名字、中英文姓名、電郵地址或社交媒體連結等，即代表用戶通訊錄中的聯絡人電話及名稱等資料，也會在未經對方同意下，一併讀取至資料庫。

消委會以一部插有全新電話卡、通訊錄中只載有新登記號碼的手機，分別下載「CallApp」和「TrueCaller」，發現通訊錄中的新登記電話號碼，出現在其中一款程式的資料庫中，反映程式有分享通訊錄內的資料。消委會亦發現，可從該兩款程式資料庫中，搜索出不少職員及其親友的私人電話號碼，亦毋須相關人士批准，部分號碼持有人的姓名欄更列出其包括樓層和單位的舊有住址，甚至每月租金等敏感資料。消委會懷疑，有關資料來自業主或地產經紀的通訊錄。

消委會發現，「CallApp」的私隱政策表示，假如用戶容許他們收集屬於他人的資料，應告知其聯絡人和其他人士，以及「引導他們參閱其私隱政策和服務條款」。消委會質疑，此舉等同把商戶擷取通訊錄的責任強加於用戶身上，要求不合理而且不可行。另一款程式「TrueCaller」亦有類似做法，但只限於在程式官方網站下載檔案及安裝程式，並啟用「強化搜尋」功能才會實行。

「CallApp」用戶資料保留最多5年

消委會同時檢視5款程式保留用戶資料的詳情，5款程式均容許用戶申請從資料庫中移除自己的電話號碼。不過，消委會發現「CallApp」的私隱政策列明，用戶個人資料與被除名的資料會被保留最多5年，即使保存期過後，相關資料仍可能會被存放於商戶的備份系統之中，換言之相關資料可能無法獲完全刪除，呼籲消費者決定使用有關程式前應三思。

須留意付費功能多屬自動續訂

消委會又提醒，用戶使用攔截程或的付費功能時，要緊記大部分付費計劃均預設自動續訂，移除程式亦不等於取消訂閱。消費者若不希望繼續付費，須妥善取消訂閱，以免「自動繳費」，收取下一期費用。消委會亦提及，「TrueCaller」的Android版本會在用戶選擇不付款並離開訂閱頁面時，才顯示出各種非自動續訂的付費計劃，質疑帶關做法欠透明。