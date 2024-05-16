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消委會︳含DEET或「派卡瑞丁」驅蚊劑保護力較強　一款樣本反而更惹蚊 (10:40)

消委會真人實試25款驅蚊劑，發現近9成含驅蚊成分避蚊胺（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的樣本，在塗搽4小時後仍能提供80%或以上的保護，其中1款含DEET的樣本屬保護力最強。惟消委會提醒，高濃度DEET成分可能刺激皮膚或引致皮疹及水泡等，建議兒童小心使用。消委會又發現，一款標示「天然」或「草本」成分的樣本，可能含有吸引蚊子的成分。

消委會從不同零售店購買25款驅蚊劑樣本，測試於澳洲進行，採用可傳播絲蟲病的致倦庫蚊和可傳播登革熱病毒的埃及伊蚊，測試員於前臂皮膚塗搽驅蚊劑樣本，並記錄塗搽樣本後0.5小時、1小時、2小時及4小時的4個時點，降落在前臂皮膚的蚊子數量，與完全沒有塗驅蚊劑情況下降落在前臂的蚊子數量比較。

測試發現，9款標示含DEET或picaridin成分的樣本驅蚊效能整體上較高。針對致倦庫蚊，9款樣本在塗抹4小時後仍能提供96%或以上的驅蚊效能，當中7款更達100%；至於埃及伊蚊，除標示DEET濃度較低的「殺牠死」樣本在4小時後驅蚊效能下跌至35%外，其餘均能維持80%或以上。其中「3M」是全部樣本中唯一一款，在所有時點的測試均無任何蚊子降落測試員前臂的皮膚，保護力最強。

籲小童小心使用

不過，消委會表示，使用高濃度DEET產品或接觸過量DEET，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，指出各地區對兒童使用DEET產品有不同的建議，例如本港衛生防護中心建議兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的DEET驅蚊劑，而6個月以下的嬰兒更不應使用，除非要前往蚊傳疾病流行的地方而有機會被蚊叮咬。至於picaridin則可能刺激眼睛，西澳衛生部不建議12個月以下的兒童使用，加拿大衛生部則指6個月以下的幼兒不應使用。

另外，消委會測試8款聲稱含天然或標示植物成分，如香茅油、檸檬草油、大豆油、檸檬尤加利油等，全部樣本驅避埃及伊蚊的效能均未如理想。「趣樂」樣本於測試兩類蚊時，在大部分時點，均出現在使用後較沒有使用時，平均有更多蚊子降落在測試員前臂上，反映樣本含有的某些成分可能對蚊有吸引力，殘留在皮膚上反而吸引蚊子靠近。

消委會表示，市民可諮詢醫生和藥劑師的意見，按使用情况和身體狀况選擇合適產品，建議若需要前往蚊傳疾病，如登革熱、寨卡病毒感染等流行的地區，宜選擇含有DEET、picaridin、IR3535和PMD等保護力較強的產品。

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