長沙灣後巷路陷唐樓圍牆倒塌　屋宇署已停止毗鄰地盤工程 (23:58)

因應最新情况，已即時指示該地盤負責人停止所有工程，而負責有關項目的註冊建築專業人士亦需提交相關地盤工程資料、調查報告及所需補救方案，以供署方考慮，以確保工程不會對周邊地方造成不良影響。屋宇署會繼續與受影響的大廈業主跟進有關情况，該大廈整體樓宇結構沒有明顯危險，但涉事圍牆及路面需要進行維修，受影響的地方須繼續圍封。

路政署表示，昨日接獲公眾報告，指順寧道318號緊貼私人建築工地的一段後巷路面下陷，遂派員到場視察，發現該處路面輕微下陷，已即時圍封受影響範圍。今早再接獲上址有牆壁倒塌，其後發現後巷出現2.5米乘6米、深約2.5米路陷，該處有水土流失，地下供水及排水設施亦受損。據署方了解，私人建築工地正進行地基工程，會繼續與相關部門及機構協調跟進是次路陷原因。

水務署指，該處食水管嚴重破損，但恐怕修復時再受路陷影響致水管進一步破裂。水務署已提供4個臨時水箱及兩支街喉，為受影響的13座樓宇居民提供臨時食水。經食水系統供水調道後，當中10座樓宇食水供應已陸逐恢復。

渠務署指，經初步觀察，該處約1.8米深、直徑300毫米的雨水渠破損，由於該雨水渠並非主要渠道，初步評估事件對相關範圍的雨水排水系統影響可控，正聯同相關部門緊急維修受損的雨水渠。