長沙灣後巷路陷唐樓圍牆倒塌　屋宇署已停止毗鄰地盤工程 (23:58)

警方今早（15日）接報順寧道316至318號唐樓有圍牆倒塌。屋宇署回覆本報查詢指，接獲圍牆倒塌事故後隨即派員到場，發現上址有兩道分別約2米高、1.5米闊和1.8米高、1.5米闊的圍牆倒塌，而接近該等圍牆面積約2.5米乘6米的後巷及該大廈部分後院地面亦有下陷情况。由於毗鄰該唐樓、位於順寧道320號一個地盤正進行挖掘及側向承托工程，署方曾就地盤可能出現水土流失事宜，昨日（14日）聯同有關項目的註冊建築專業人士及註冊承建商代表進行視察及會議，並要求他們提交相關地盤工程資料，及擬進行的補救措施。
因應最新情况，已即時指示該地盤負責人停止所有工程，而負責有關項目的註冊建築專業人士亦需提交相關地盤工程資料、調查報告及所需補救方案，以供署方考慮，以確保工程不會對周邊地方造成不良影響。屋宇署會繼續與受影響的大廈業主跟進有關情况，該大廈整體樓宇結構沒有明顯危險，但涉事圍牆及路面需要進行維修，受影響的地方須繼續圍封。
路政署表示，昨日接獲公眾報告，指順寧道318號緊貼私人建築工地的一段後巷路面下陷，遂派員到場視察，發現該處路面輕微下陷，已即時圍封受影響範圍。今早再接獲上址有牆壁倒塌，其後發現後巷出現2.5米乘6米、深約2.5米路陷，該處有水土流失，地下供水及排水設施亦受損。據署方了解，私人建築工地正進行地基工程，會繼續與相關部門及機構協調跟進是次路陷原因。
水務署指，該處食水管嚴重破損，但恐怕修復時再受路陷影響致水管進一步破裂。水務署已提供4個臨時水箱及兩支街喉，為受影響的13座樓宇居民提供臨時食水。經食水系統供水調道後，當中10座樓宇食水供應已陸逐恢復。
渠務署指，經初步觀察，該處約1.8米深、直徑300毫米的雨水渠破損，由於該雨水渠並非主要渠道，初步評估事件對相關範圍的雨水排水系統影響可控，正聯同相關部門緊急維修受損的雨水渠。