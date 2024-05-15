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警隊首參與世界關鍵通訊大會 憑「HKSOS - RescueAI」奪獎 (23:12)

警務處於本月14至17日首次參加由「世界關鍵通訊協會」在杜拜舉辦的「2024世界關鍵通訊大會」，並以警隊全球首個專門執行救援工作的人工智能緊急救援應用程式「HKSOS - RescueAI」獲得「先進技術最佳應用奬」。警務處資訊系統部助理處長關翠貞表示，今次奬項將警隊數碼警政發展帶進新的國際領域，研發團隊深受鼓舞。

大會主辦的「世界關鍵通訊獎」是業內最具權威的獎項，旨在表彰在該領域的創新技術、產品、以及作出卓越貢獻的企業和單位，而今年大會更錄得破紀錄的參賽項目數量。警隊共有3個參賽項目，均取得入圍資格，分別是「HKSOS緊急救援應用程式和智慧搜救系統」入圍「公共安全最佳應用獎」；以及「HKSOS - RescueAI」和「Signal Radar 搜救無人機」入圍「先進技術最佳應用獎」。至今上述3項發明已合共獲得9項國際奬項。

警方表示，「HKSOS – RescueAI」 的獨特設計旨在與HKSOS相互合作，透過提供即時動態的救援情報來加速搜救任務，與其他傳統救援模式相比，特別在複雜的地形環境中，大大縮短了到達求助人位置所需的時間，也精簡了搜救工作流程，大減救援時間，增加拯救生命機會。

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