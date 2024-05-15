港府稱「得悉」YouTube願遵禁制   未回應平台續播放其他版本《願榮光》短片 (22:26)

特區政府早前向法庭申請《願榮光歸香港》一曲的禁制令獲批。YouTube遵守法庭禁制令，在香港地區看YouTube，未能看到涉及禁制令名單的32條短片，但不屬禁令名單的《願榮光歸香港》版本短片，就仍可看到。特區政府發言人晚上表示，已得悉一些社交平台已開始相繼採取措施以遵從上訴法庭在2024年5月8日就一首歌曲頒發的臨時禁制令。政府重申臨時禁制令針對與一首歌曲有關的四項指明刑事行為，被禁止的行為包括具有相關犯罪意圖而以任何方式廣播或發布該歌曲，指「所有人應遵守禁制令的所有要求。」
港府發言人指，香港特區《基本法》、《港區國安法》、《香港人權法案條例》等法律，充分保障香港居民依法享有基本權利和自由，包括言論自由和新聞自由，但指「該等自由並非絕對」。港府指為維護國家安全目的，「禁制令是必要、合理、合法、相稱及符合相關人權法案的要求。」港府指，上訴法庭在頒發禁制令時已考慮禁制令牽涉言論自由，並信納所施加的限制合憲，亦沒有對言論自由構成一些不合理的限制，也不會窒礙資訊流通的自由。
YouTube則稱，對本港法庭裁決感到失望，並將考上訴，以推動資訊自由，亦同意人權組織擔憂禁制令會在自由的網絡環境引起寒蟬效應。YouTube又認為香港政府推動數碼經濟的努力，以及重新建立可預期營商環境形象的工作會受外界質疑。