港府稱「得悉」YouTube願遵禁制   未回應平台續播放其他版本《願榮光》短片 (22:26)

港府發言人指，香港特區《基本法》、《港區國安法》、《香港人權法案條例》等法律，充分保障香港居民依法享有基本權利和自由，包括言論自由和新聞自由，但指「該等自由並非絕對」。港府指為維護國家安全目的，「禁制令是必要、合理、合法、相稱及符合相關人權法案的要求。」港府指，上訴法庭在頒發禁制令時已考慮禁制令牽涉言論自由，並信納所施加的限制合憲，亦沒有對言論自由構成一些不合理的限制，也不會窒礙資訊流通的自由。

YouTube則稱，對本港法庭裁決感到失望，並將考上訴，以推動資訊自由，亦同意人權組織擔憂禁制令會在自由的網絡環境引起寒蟬效應。YouTube又認為香港政府推動數碼經濟的努力，以及重新建立可預期營商環境形象的工作會受外界質疑。