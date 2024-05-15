明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

北角碼頭佛誕放生者眾　雀鳥盤旋「放生滑梯」等獵物 (17:40)

每逢佛誕，不少人會放生祈福。記者今日（15日）早上約10時到北角碼頭觀察，發現有不少信眾在碼頭放生魚、蜆、蝦。有海鮮檔稱不少人購買八爪魚、墨魚等海鮮放生，有人花費近4000元，至中午時八爪魚已售罄。有關注動物權益團體到現場派發宣傳單張，籲市民不要放生動物，強調「放生等於放死」，團體又在裝有放生海鮮的水箱內發現人工繁殖的「沙巴龍躉」，指放生此類生物將影響本港海洋生態。

北角碼頭設有滑梯，滑梯口旁的空地有一張枱擺放觀音神像和果盤，不少信眾在放生前會拜神、唸經。記者於今早10時至下午2時在場觀察，由下午1時起人流漸增，一度有6至7人在碼頭排隊等候放生。「放生滑梯」附近有雀鳥盤旋等候，有魚甫滑入海面便被雀鳥叼走。

許多信眾放生後便匆匆離開，一名不願透露姓名的信眾表示花費數百元購買魚放生，「一切隨緣，身體健康」；另一信眾稱「每個人都有宗教信仰」，被問到是否擔心放生的魚是淺水魚時，則反問「魚不嬲都生活喺大海㗎啦，唔通池塘咩？」

有市民不支持放生，北角居民洪先生稱領取關注動物權益團體宣傳單張後，帶兒子到碼頭觀察並提醒，巴西龜、田雞等動物不適宜放生，又說尊重信仰，但不認同有人購買數千元海鮮放生，「不如捐咗佢做番啲實事」。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研到場派發宣傳單張，呼籲市民不要放生。他表示，今年人流與往年相若，「不進則退」，未來會加強學校、院舍等社區實體宣傳；預計今日有「數以千計、甚至萬計」的動物被放生，提醒隨意放生動物會破壞本地基因庫，影響海洋生態。

漁護署：無發現涉嫌因放生引致殘酷對待動物的情况

漁護署今亦派員巡查常見放生活動的地點，包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等，無發現任何涉嫌因放生引致殘酷對待動物的情况。漁護署發言人說，進行放生動物活動時若不當地放生動物，包括放置動物於不合適的環境，可能會影響該等動物的存活，呼籲市民放生動物前必須謹慎思量。

漁護署又提到將於6月6日舉行「全國放魚日」增殖放流活動，在印洲塘海岸公園放流幼魚，鼓勵市民支持及參與以科學為基礎的增殖放流，代替不當的放生活動，亦鼓勵市民考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。

相關字詞﹕編輯推介 佛誕

上 / 下一篇新聞