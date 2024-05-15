北角碼頭佛誕放生者眾　雀鳥盤旋「放生滑梯」等獵物 (17:40)

北角碼頭設有滑梯，滑梯口旁的空地有一張枱擺放觀音神像和果盤，不少信眾在放生前會拜神、唸經。記者於今早10時至下午2時在場觀察，由下午1時起人流漸增，一度有6至7人在碼頭排隊等候放生。「放生滑梯」附近有雀鳥盤旋等候，有魚甫滑入海面便被雀鳥叼走。

許多信眾放生後便匆匆離開，一名不願透露姓名的信眾表示花費數百元購買魚放生，「一切隨緣，身體健康」；另一信眾稱「每個人都有宗教信仰」，被問到是否擔心放生的魚是淺水魚時，則反問「魚不嬲都生活喺大海㗎啦，唔通池塘咩？」

有市民不支持放生，北角居民洪先生稱領取關注動物權益團體宣傳單張後，帶兒子到碼頭觀察並提醒，巴西龜、田雞等動物不適宜放生，又說尊重信仰，但不認同有人購買數千元海鮮放生，「不如捐咗佢做番啲實事」。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研到場派發宣傳單張，呼籲市民不要放生。他表示，今年人流與往年相若，「不進則退」，未來會加強學校、院舍等社區實體宣傳；預計今日有「數以千計、甚至萬計」的動物被放生，提醒隨意放生動物會破壞本地基因庫，影響海洋生態。

漁護署：無發現涉嫌因放生引致殘酷對待動物的情况

漁護署今亦派員巡查常見放生活動的地點，包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等，無發現任何涉嫌因放生引致殘酷對待動物的情况。漁護署發言人說，進行放生動物活動時若不當地放生動物，包括放置動物於不合適的環境，可能會影響該等動物的存活，呼籲市民放生動物前必須謹慎思量。

漁護署又提到將於6月6日舉行「全國放魚日」增殖放流活動，在印洲塘海岸公園放流幼魚，鼓勵市民支持及參與以科學為基礎的增殖放流，代替不當的放生活動，亦鼓勵市民考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。