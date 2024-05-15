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【圖輯】長洲太平清醮飄色主題涵23條、垃圾徵費　商戶稱旺丁又旺財喜出望外 (18:09)

長洲太平清醮的飄色巡遊今日（15日）下午兩時舉行，吸引大批市民圍觀。有飄色以「國安有法」為主題，車上以《基本法》23條相關單張作裝飾，小童則身穿西裝、扣上國旗徽章。亦有小童打扮成記者，手持放有院舍「康橋之家」圖片的籠子。其他主題還包括「揚威奧運」，有小童分別打扮成劍擊運動員及游泳運動員，車上以奧運五環為裝飾。

除了觀音娘娘、鐵扇公主等經典角色造型，亦有不少近期社會熱話人物，有小朋友扮演環境保護署職員，身穿黑色背心，下方掛有綠色的指定垃圾膠袋，亦有小朋友身穿紅色Polo上衣，戴上黑色粗框眼鏡，形象神似保安局長鄧炳強，下方則有小朋友扮演保安局前局長、立法會議員葉劉淑儀。

近期城中熱話「何生何太」成為不少人茶餘飯後飯，巡邏隊伍亦有小朋友扮演事件中的「何太」，身穿白色華麗上衣，穿金戴銀，展現一身珠寶；同場亦有不少巡遊隊伍舞麒麟、舞獅，每逢隊伍經過都會引來一陣歡呼聲，不少遊客和市民舉機拍攝。

平安包老字號「康蘭餅店」下午有逾百人排隊，職員高太表示對今日銷情喜出望外，去年要到下午飄色完成後才有排隊人龍，而今年早上9時已有人排隊等候買平安包，感到驚喜。她認為今年多了不少遊客，加上天清氣朗，故生意上升，她又指有人甚至一次過買100多個平安包，旺丁又旺財。

小食店職員傅先生談起生意時笑逐顏開，指早前香港長期天陰下雨，以為今日天氣會較差，豈料天氣非常好，生意較去年多兩成，菠蘿冰及西瓜冰十分熱賣，亦有不少操普通話或外語客人。售賣平安包紀念品的李女士指因前幾天市况較靜，原本以為今日銷情會很差，但最終生意卻很好，較去年升1成；她又強調今年沒有加價，「呢啲價錢十幾年了」。

新渡輪指，今早八時至下午五時來往中環及長洲的客量約3.6萬人次。新渡輪最高峰時安排六班由長洲開出的班次。截止下午五時，往返中環及長洲的人次較去年同期增加12.5%。

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