青協研究指青年初踏職場有壓力　倡大專院校向畢業生提供輔導服務 (13:13)

研究於今年2月至3月期間，以實地意見調查方式，訪問604名18至29歲在職或待業青年，以及22名在職場上感到不同程度壓力的青年個案。受訪青年逾半介乎25至29歲，平均工作年期為2.6年。調查顯示，受訪青年現時主要壓力源於財務（36.4%）、個人發展及前途（35.6%），以及工作（29.6%）。青年創研庫社會民生組成員徐嘉熹指，受訪青年面對身分轉變，需適應全新工作環境和職場文化，部分人曾出現焦慮、失眠，以及「情緒性進食」等情况。

另外，有52.6%受訪者表示若出現情緒或精神健康問題亦不會告知他人，當中42.1%人指因害怕情緒或精神健康問題成為他人話柄。同時有半數受訪青年認為職場對患有情緒病員工的接納程度低。

青年創研庫社會民生組召集人郭達生建議，大專院校為有持續跟進需要的畢業生提供情緒輔導服務，為期半年，費用可因應學生可負擔能力定價。他指，大專院校一直有追蹤和支援畢業生的就業情况，提議跟進服務可擴展至情緒健康評估，為有需要青年提供心理健康資源。

青協青年研究中心項目主任趙凱澄則建議，政府推出「青年心理健康服務券」先導計劃，跟進潛在或隱藏的有需要青年個案。她指，使用心理輔導服務一直以來存在「標籤化」問題，但倘擴展至所有青年均能免費使用，有助避免「標籤化」。