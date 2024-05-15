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社工局註冊局主席批改組修例欠諮詢　孫玉菡指不少問題須盡快糾正 (11:17)

特首和行政會議昨通過修訂《社會工作者註冊條例》建議，社工註冊局成員將由15名增至27名，並要求全體成員宣誓，有關草案將於下周三提交立法會審議。對於有意見指修例倉卒，勞工及福利局長孫玉菡今日（15日）在港台節目《千禧年代》表示，修例有迫切性，認為註冊局目前有不少短板和問題需要糾正，批評有申請社工註冊或續期者曾干犯盜竊、藏毒、販毒、藐視法庭等罪，雖註冊局內有強烈意見，但仍獲多數票通過，認為註冊局的工作已偏離法例精神，引起勞福局擔憂，而且註冊局換屆在即，希望可完善管治。社工註冊局主席伍銳明就對修例缺乏諮詢感到可惜，又形容增加委任成員為「刻意安排的樣本」。

政府修例建議包括要求註冊局成員宣誓。孫玉菡解釋，如有證據或明確信息顯示某人並非真誠擁護《基本法》及效忠特區，才需由局長把關和判斷，並補充有關程序將不設上訴機制。孫玉菡重申，改組使註冊局參與更均衡性及多元化，由「單聲道」轉至「多聲道」，對社工專業發展和註冊局有好處，並相信增加成員人數，將來可有更多人協助推動持續進修。

社工註冊局主席伍銳明今日在商台節目《在晴朗的一天出發》時，表示對於修例缺乏諮詢感到可惜，他亦形容委任成員為「刻意安排的樣本」，難以確保他們能反映業界意見，又強調若是政治組織當然需要宣誓，但註冊局作為一個純粹為社工註冊專業資格的專業團體，質疑是否有必要宣誓。

對於孫玉菡批評，有申請社工註冊或申請續期的人，曾干犯盜竊、藏毒、販毒等罪，伍銳明回應指，註冊局內有嚴重案底的人士佔少數，舉例指十大傑青也有人曾經藏毒，「人誰無過」，不應因其過往犯事而剝奪不同權利，強調註冊局會獨立處理相關個案，有關人士需接受社工學習訓練，獲不同人士的推薦證明品格，讓註冊局有信心他已經改過自身才會給予機會。他亦相信，相關社工可以「過來人」身分提供服務，更具說服力。

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