社工局註冊局主席批改組修例欠諮詢　孫玉菡指不少問題須盡快糾正 (11:17)

政府修例建議包括要求註冊局成員宣誓。孫玉菡解釋，如有證據或明確信息顯示某人並非真誠擁護《基本法》及效忠特區，才需由局長把關和判斷，並補充有關程序將不設上訴機制。孫玉菡重申，改組使註冊局參與更均衡性及多元化，由「單聲道」轉至「多聲道」，對社工專業發展和註冊局有好處，並相信增加成員人數，將來可有更多人協助推動持續進修。

社工註冊局主席伍銳明今日在商台節目《在晴朗的一天出發》時，表示對於修例缺乏諮詢感到可惜，他亦形容委任成員為「刻意安排的樣本」，難以確保他們能反映業界意見，又強調若是政治組織當然需要宣誓，但註冊局作為一個純粹為社工註冊專業資格的專業團體，質疑是否有必要宣誓。

對於孫玉菡批評，有申請社工註冊或申請續期的人，曾干犯盜竊、藏毒、販毒等罪，伍銳明回應指，註冊局內有嚴重案底的人士佔少數，舉例指十大傑青也有人曾經藏毒，「人誰無過」，不應因其過往犯事而剝奪不同權利，強調註冊局會獨立處理相關個案，有關人士需接受社工學習訓練，獲不同人士的推薦證明品格，讓註冊局有信心他已經改過自身才會給予機會。他亦相信，相關社工可以「過來人」身分提供服務，更具說服力。