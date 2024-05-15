的士業界倡定期檢討車費水平 運輸署指無意改變現有機制 (11:01)

李頌恩重申，當局收到的士業界加價申請後，會考慮多項數據，包括的士營運成本、收入轉變、市民接受程度等，要做到平衡市民及的士業界需求，並要確保整體的士服務穩定供應。對於今次加價後，綠的與公共交通車資差距超出交諮會建議的水平，李頌恩認為可以接受，指出的士的服務性質與高載客量的公共交通不同，收費較其他公共交工具高屬合理。她又表示，政府會繼續打擊白牌車，重申車輛一定要有合法的許可證才可提供載客服務。

李頌恩說，的士業界健康發展不單要靠加價，亦要改善服務，而業界有少數害群之馬，當局已就對違規行為加重罰則，加上正推行的士車隊牌照，相信有助提供更優質的的士服務。至於申請的士車隊牌照的情况，她稱暫未知道申請數字，當局亦正研究在的士車內強制安裝雲端攝錄系統的執行細節，希望年內諮詢業界。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成於同一節目中估計，的士加價後可令司機每更收入增加百多元、每月增數千元。他認為今次加幅度輕微，一般會乘搭的士的市民都可接受。他又表示，的士租金由車主與司機商議、按市場情况調節，而目前夜間生意不太理想，加上的士空置率高，稱車主暫未有計劃加租。至於業界會否短期內再提出的士加價，吳坤成表示要視乎營運成本及行業整體情况。