筆架山墮坡六旬漢｜妻難接受噩耗　直言夫妻多年恩愛感謝各方尋人 (21:01)

死者與妻子同住於竹園邨，單位門外擺放了白蠟燭，地主牌亦用紅紙遮蓋。潘太形容對方是「好丈夫」，除沒有不良嗜好外，多年來夫妻恩愛，「幾廿年都冇嗌過一句交」，而且對她照顧有加，「朝早佢要返工，起身就買餸煮飯畀我食」，多年日日如是。她稱丈夫身型瘦削，生前僅膽固醇高，沒有大病，任職保安員多年，生前於美孚工作，放假不時行山餵狗，持續逾十年，「佢同啲狗四周圍行」。

潘太憶及，丈夫周日（12日）中午1時許上山，惟至約4時見天色陰暗，似要下雨，遂致電着他下山，惟其後仍未見他歸家，「我一路打電話，但電話響咗冇人聽」，遂心知不妙，因「佢從來唔會聽電話」、「佢逢出門口就叉滿電」，之後晚上7時許報案，其子女曾上網尋求行山人士幫手。她指，丈夫被發現時有狗隻於其身邊徘徊，「話有兩隻狗，有一隻喺身邊守住佢，另一隻黑仔（黑色狗）喺度行嚟行去，佢有靈性，想搵人（幫手）。」