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筆架山墮坡六旬漢｜妻難接受噩耗　直言夫妻多年恩愛感謝各方尋人 (21:01)

62歲男子潘松龍前日下午向家人稱前往獅子山郊野公園行山及餵狗，其後失蹤，家人同日向警方報案。警方及消防昨早於筆架山一斜坡上尋獲事主遺體，初步懷疑失足墮坡。潘太受訪時表示，與丈夫育有一對子女，子女已出身。她直言難以接受事件，「有邊個接受到，行行下山就失咗蹤唔見」，她指警方、民安隊及消防派出多人到場搜索，她衷心感謝各方幫助，但暫無需經濟援助。

死者與妻子同住於竹園邨，單位門外擺放了白蠟燭，地主牌亦用紅紙遮蓋。潘太形容對方是「好丈夫」，除沒有不良嗜好外，多年來夫妻恩愛，「幾廿年都冇嗌過一句交」，而且對她照顧有加，「朝早佢要返工，起身就買餸煮飯畀我食」，多年日日如是。她稱丈夫身型瘦削，生前僅膽固醇高，沒有大病，任職保安員多年，生前於美孚工作，放假不時行山餵狗，持續逾十年，「佢同啲狗四周圍行」。

潘太憶及，丈夫周日（12日）中午1時許上山，惟至約4時見天色陰暗，似要下雨，遂致電着他下山，惟其後仍未見他歸家，「我一路打電話，但電話響咗冇人聽」，遂心知不妙，因「佢從來唔會聽電話」、「佢逢出門口就叉滿電」，之後晚上7時許報案，其子女曾上網尋求行山人士幫手。她指，丈夫被發現時有狗隻於其身邊徘徊，「話有兩隻狗，有一隻喺身邊守住佢，另一隻黑仔（黑色狗）喺度行嚟行去，佢有靈性，想搵人（幫手）。」

相關字詞﹕筆架山 行山意外

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