黎智英案｜辯方申重召張劍虹作供爭議事前未知「Slack」詳情　官質疑理應從黎智英得知 (17:28)

辯方主張在張劍虹作供期間才得悉《蘋果》工作平台「Slack」的事宜，而此部分與「飯盒會」有關，申請重召張劍虹作供，控方則就此傳召辯方律師和何俊豪作供。辯方今作口頭補充陳辭指，控方主問張時展示某應用程式的截圖，但辯方其後才知該來自「Slack」。法官李運騰指根據本案證供，黎智英曾主持多個「飯盒會」，問辯方是否提議黎不知有會議紀錄，辯方回應黎還押多時，未有機會使用電子設備。

法官杜麗冰再稱所有會議都是建基於「Slack」，辯方必定有向黎索取有關「Slack」的指示，法官李素蘭亦補充，所有人都知「Slack」是由辯方的提問引伸出來，辯方何以假設控方對此知情，將矛頭指向他人，「他們不是屬於《蘋果》的一部分，你們才是」。辯方澄清並非想推卸責任，只是想提出辯方如控方一樣事前不知「Slack」的事宜，而本案涉及大量與「飯盒會」有關的證供，辯方可能「見林不見樹」，忽略眼下細節。

控方回應時指，調查機關有他們調查的範圍，重申控方不掌握相關紀錄，只要採用的資料足夠支持控方案情便已履行責任。