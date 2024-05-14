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同性伴侶公屋及遺產平權案終極上訴　政府欲遷就彭力克檔期申押後被拒 (16:54)

現行公屋和居屋計劃不承認海外結婚的同性伴侶，遺產繼承法例亦不承認同性婚姻。先後有男同志入稟司法覆核，高院原訟庭和上訴庭在3宗案件裁定男同志勝訴，政府獲批上訴至終院。3案聆訊排期至今年10月初，惟政府要求押後以遷就英國御用大律師彭力克（David Pannick）的檔期。終院今（14日）頒判辭指，除非有強而有力的理由，否則不會重新排期，拒絕政府的押後申請。

同志公屋案申請人為Nick Infinger；居屋案和遺產繼承權案，申請人則為吳翰林與其丈夫李亦豪。終院常任法官林文瀚在判辭表示，房委會和律政司一方獲批終極上訴許可後，司法常務官排期今年10月初處理3案聆訊。

判辭指，房委會和律政司均去信法庭，表示擬委聘彭力克擔任法律團隊的首席大律師，惟彭力克今年9月至11月忙於處理另案，政府希望重新排期。男同志一方反對押後，他們稱已獲法援資助聘用英國御用大律師Timothy Otty出庭，押後聆訊並不公平，特別是Nick Infinger因官司拖延無法入住公屋，延遲時間比輪候公屋的平均時間更長。

法官林文瀚表示，大律師未能出庭一般並非重新排期審訊的理由。林官認同政府一方所指，彭力克屬本港公共法和人權案件專家，處理不少重大憲法訴訟；不過，林官稱政府仍可以接觸其他海外大律師，並非不切實際。林官強調，彭力克不是唯一參與本港大案的海外大律師，法庭不信納政府改聘另一名首席大律師，會構成重大不公。

林官拒絕重新排期，公屋案和居屋案將於今年10月4日合併開庭審理，遺產繼承權案則於10月7日或8日審理。

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