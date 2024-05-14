涉詐騙遭通緝　科大前學者上月底波蘭落網　港府擬要求移交 (16:47)

被告楊霖龍（59歲）是一名科大化學系前兼任副教授。廉署表示，在上月底接獲國際刑警組織通知，楊霖龍在波蘭一個國際機場被波蘭當局拘留。律政司已應廉署要求，根據《聯合國反腐敗公約》向波蘭當局提出要求，暫時逮捕楊霖龍，並正籌備向波蘭當局提出移交楊霖龍的正式要求。

廉署指，涉案罪行於2011年9月至2019年2月期間發生。當時楊霖龍負責進行17項招標及採購活動，為科大及其附屬公司向他擁有直接或間接財務權益的駿科（亞洲）製藥有限公司（下稱駿科）及高準檢驗及檢測有限公司（下稱高準），採購多項實驗室儀器及測試服務。根據科大規例，楊霖龍須在委聘任何供應商前，申報他與供應商的利益衝突，供應商亦須申報他們是否與科大職員有任何利益關係。

案情指，楊兆安於2011年底成為高準獨資董事及股東，及後在2012年出任駿科獨資董事及股東，並在同年年底被歐陽兆㷨取代。楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安串謀詐騙科大，在楊霖龍有責任預先披露任何與科大的利益衝突的情況下，隱瞞他在駿科及高準的權益，誘使科大就上述其中3項招標及採購活動委聘駿科及高準，及致使科大全數繳付該兩間供應商的發票款項。此外，楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安一同隱瞞有關楊霖龍在駿科或高準的權益，誘使科大或其附屬公司在其他14項招標及採購活動委聘該兩間供應商。上述17項招標及採購活動涉款共約400萬元。

廉署在接獲貪污投訴及完成調查後，向律政司徵詢法律意見，再向三人作出檢控。2022年9月楊兆安及歐陽兆㷨被落案起訴時，楊霖龍已離開香港，廉署遂於同年10月初向裁判法院申請手令，通緝他歸案，國際刑警亦於去年8月發出全球通緝告示逮捕他。

楊兆安於去年10月在區域法院承認11項串謀詐騙及欺詐罪名，被判入獄28個月。歐陽兆㷨則否認三項串謀詐騙及欺詐罪名，案件將於今年12月19日裁決。