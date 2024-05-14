警破跨境洗黑錢集團拘8人涉清洗8800萬　涉案內地人即日來回開傀儡戶口 (16:48)

警方商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，被補7男1女本地人，年齡介乎26歲至51歲，他們分別報稱為救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業，其中6人為骨幹，另外兩人為傀儡戶口持有人。警方指，集團於去年9至本年3月涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口，清洗超過8800萬元，其中670萬元證實與48宗騙案有關，包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案及網上購物騙案等。

調查發現，集團招攬內地人到港開設銀行戶口，並以不同類型騙案誘騙事主轉帳騙款到傀儡戶口，之後會從戶口以現金方式提取騙款，再到場外加密貨幣交易店購買加密貨幣，同時集團會在海外加密貨幣平台以虛假身份開設戶口並存入加密貨幣，最後將加密貨幣加至多個加密貨幣錢包以清洗犯罪得益。

警方透露，最大宗騙案損失金額為220萬元，涉投資騙案。調查期間，警方發現集團正在行騙，並已即時聯絡事主，阻止對方蒙受更大損失。據悉，案件涉一宗網上情緣騙案，銀行及警方留意到傀儡戶口有可疑收款紀錄，遂聯絡事主並了解原因，惟事主已向傀儡戶口轉帳約200萬元。