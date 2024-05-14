721案｜被告稱見元朗有人分發白衣　車站大堂傳呼救聲 (16:23)

被告楊朗（現30歲）案發時為國泰的航務員。楊透露，其父親是退休警察，2019年他與父親會討論時事，例如警察拘捕示威者的手法，但楊自稱為中立，不偏袒任何一方。

7.21當晚，楊與友人在尖沙咀吃飯後提出送對方回元朗的住所。兩人乘地鐵到元朗站後在月台上被人叫停，對方聲稱「你哋著黑衫，過嚟拎件白衫，元朗附近有人打人。」楊庭上解釋，穿黑衣是他個人喜好，當時他感到莫名其妙，不相信元朗有人打人，不過他與友人有取白衣旁身。

其後友人提議從朗屏站回家，兩人再次乘地鐵。晚上約10時半，楊送別友人後返回元朗站。法官質疑為何不折返朗屏站，楊稱他較熟悉往元朗站的路線，加上沿途都是民居，楊覺得遇上危險亦能呼救。楊候車時大堂傳出呼救聲，他到大堂見到白衣人施襲，以及一白衣人雙手揮刀，故他後退。

其後女傷者被人發現，楊與其他人扶傷者入女廁，其中一名女士表明其護士身份，她從背囊內掏出急救物資，另提供醫用手套給楊使用，著楊幫忙接壓傷者的傷口，及後指示楊到女廁外等待救護員。法官問及楊是該護士的「得力助手」，為何她不叫其他「食花生」人士去迎接救護員，楊稱不知道，猜想對方可能想獨自照顧傷者。