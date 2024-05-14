港大醫學院發現中風逾6小時病人接受取栓手術後效果仍然顯著 (15:44)

港大醫學院和瑪麗醫院合作自2018年起提供全港首個24小時取栓手術治療中風，並監測研究成效，期間為415名病人進行取栓手術，當中55名病人，即13%為發病超過6小時患者，年齡介乎33至92歲；55名病人中，超過9成人接受手術後腦血管阻塞有改善，36%於90天後可獨立良好生活，而傳統治療僅為36%。港大醫學院臨牀醫學學院外科學系名譽臨牀副教授鄭璟暉指，發病超過6小時的患者，由中風到完成取栓手術的時間平均為9小時，證明經篩選合適患者，治療黃金期可延長，更多病人受惠。

鄭續稱，臨牀發現許多患者屬「睡醒後中風」，沒有目擊者可提供病發時間，但病徵並非嚴重，因此冀透過今次研究探討有何方法可幫助協助篩選病人，今次研究中就有三分一發病超過6小時的病人為睡醒後中風。他又指，有些病人可能超過6小時仍有大範圍可救治區域，今次研究採用灌注影像掃描，並用人工只能軟件協助分析可救治腦細胞體積和百分比，幫助醫生快速篩選合適病人進行手術。

至於是否每一個發病超過6小時的病人皆會進行電腦掃描，鄭璟暉則表示，每個病人情况不同，並不是都適合接受取栓手術，會根據個案情况判斷；另外接受取栓手術仍需滿足「臨牀腦中風分數」不低於6分，且中風前需有一定自理能力。

鄭璟暉表示，知悉醫管局已積極在其他公院推新治療方法，引入高階影像技術篩選病人，未來與大學保持緊密合作，冀將科研成果應用於病人治療。研究團隊補充，研究亦發現中風呈年輕化，最年輕病人僅為22歲，籲市民提高對中風的認識，注意心臟病、膽固醇高、缺乏運動等風險因素，發病後須盡早求醫。