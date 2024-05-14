明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大醫學院發現中風逾6小時病人接受取栓手術後效果仍然顯著 (15:44)

中風是本港第四大死因，近八成中風為缺血性，而取栓手術是現今最有效的醫治方法，但傳統黃金治療期為6小時，並只允許中風時間明確在6小時內的患者接受手術。港大醫學院一項為期逾5年的研究，採用高階影像掃描篩選病人，發現發病逾6小時的中風病人接受取栓手術後亦有顯著效果，36%病人術後可獨立良好生活。

港大醫學院和瑪麗醫院合作自2018年起提供全港首個24小時取栓手術治療中風，並監測研究成效，期間為415名病人進行取栓手術，當中55名病人，即13%為發病超過6小時患者，年齡介乎33至92歲；55名病人中，超過9成人接受手術後腦血管阻塞有改善，36%於90天後可獨立良好生活，而傳統治療僅為36%。港大醫學院臨牀醫學學院外科學系名譽臨牀副教授鄭璟暉指，發病超過6小時的患者，由中風到完成取栓手術的時間平均為9小時，證明經篩選合適患者，治療黃金期可延長，更多病人受惠。

鄭續稱，臨牀發現許多患者屬「睡醒後中風」，沒有目擊者可提供病發時間，但病徵並非嚴重，因此冀透過今次研究探討有何方法可幫助協助篩選病人，今次研究中就有三分一發病超過6小時的病人為睡醒後中風。他又指，有些病人可能超過6小時仍有大範圍可救治區域，今次研究採用灌注影像掃描，並用人工只能軟件協助分析可救治腦細胞體積和百分比，幫助醫生快速篩選合適病人進行手術。

至於是否每一個發病超過6小時的病人皆會進行電腦掃描，鄭璟暉則表示，每個病人情况不同，並不是都適合接受取栓手術，會根據個案情况判斷；另外接受取栓手術仍需滿足「臨牀腦中風分數」不低於6分，且中風前需有一定自理能力。

鄭璟暉表示，知悉醫管局已積極在其他公院推新治療方法，引入高階影像技術篩選病人，未來與大學保持緊密合作，冀將科研成果應用於病人治療。研究團隊補充，研究亦發現中風呈年輕化，最年輕病人僅為22歲，籲市民提高對中風的認識，注意心臟病、膽固醇高、缺乏運動等風險因素，發病後須盡早求醫。

相關字詞﹕編輯推介 港大醫學院 港大 中風 取栓手術

上 / 下一篇新聞