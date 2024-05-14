行會批准的士加價　起表加2元 (17:46)

運輸及物流局發言人表示，等候時間的收費會因落旗後跳表收費提高而相應調整，而其他附加收費則維持不變。

行會召集人葉劉淑儀指，讓的士加價屬合理，指本港的士收費在全球大城市而言不算高昂，而且的士經營成本也上漲。不過，她指行會批出的加幅比的士行業要求的幅度為低。

民主黨交通政策發言人韓俊賢認為，的士行業整體服務質素能否隨加價提升，才是市民最關心的問題，稱早前一系列有關的士行業服務提升及改善的措施，成效有待觀望，形容的士行業的改革「長路漫漫」。政府需留意的士加價是否能惠及於非車主的的士從業員，又建議政府應研究網約車是否應該納入監管或處理，以及檢視的士行業的工時及老齡化問題。

的士對上一次加價為2022年7月，當時所有的士起表一律加3元，目前紅的、綠的和藍的起表價分別為27元、23.5元和22元。的士業界早前向政府申請加價，建議紅的、綠的及藍的起表分別加5元、4.5元及6元。