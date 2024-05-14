行會批准的士加價　起表加2元 (17:46)

的士業界相隔近2年再獲批加價，據悉，行政會議今日（14日）通過的士加價申請，但加幅低於業界要求。市區的士（紅的）、新界的士（綠的）和大嶼山的士（藍的）起表價一律加2元，分別增至29元、25.5元及24元。首段收費每跳表增加2毫，分別增至2.1元、1.9元及1.9元；後段收費每跳表則增加1毫，增至1.4元、1.4元至1.6元。政府將會在下周三（22日）向立法會提交相關修例，並以先訂立後審議程序調整的士收費。當程序完成後，新收費將由今年7月14日開始生效。
運輸及物流局發言人表示，等候時間的收費會因落旗後跳表收費提高而相應調整，而其他附加收費則維持不變。
行會召集人葉劉淑儀指，讓的士加價屬合理，指本港的士收費在全球大城市而言不算高昂，而且的士經營成本也上漲。不過，她指行會批出的加幅比的士行業要求的幅度為低。
民主黨交通政策發言人韓俊賢認為，的士行業整體服務質素能否隨加價提升，才是市民最關心的問題，稱早前一系列有關的士行業服務提升及改善的措施，成效有待觀望，形容的士行業的改革「長路漫漫」。政府需留意的士加價是否能惠及於非車主的的士從業員，又建議政府應研究網約車是否應該納入監管或處理，以及檢視的士行業的工時及老齡化問題。
的士對上一次加價為2022年7月，當時所有的士起表一律加3元，目前紅的、綠的和藍的起表價分別為27元、23.5元和22元。的士業界早前向政府申請加價，建議紅的、綠的及藍的起表分別加5元、4.5元及6元。