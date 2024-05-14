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旅發局將向八個新加入自由行城市旅客派200元優惠券　李家超料可吸引大批過夜客 (11:03)

繼「個人遊」計劃於3月6日擴展至西安市和青島市後，本月27日起將再多八個城市的居民可赴港澳自由行。特首李家超預料，新增的八個城市可為本港帶來一年約30萬旅客、約12至15億元消費額，以及經濟增加價值約7至9億元，並指當中部分城市與本港距離較遠，相信將會帶來大量過夜旅客，旅遊業和相關行業收益會以倍數上升。李家超指，除了以不同盛事和精彩活動迎接旅客外，將會推出一連串措施迎接旅客，旅發局將向八個新加入「個人遊」城市的旅客派發200元優惠券，鼓勵他們到不同商店和餐廳消費。

李家超今日（14日）於行會前表示，感謝中央積極考慮特區政府的建議，三個月內兩度公布擴展自由行城市，稱個人遊是本港重要旅客來源之一，而新增的自由行城市中，4個城市有直航航班來往本港，運輸及物流局與機管局目前會推動航空公司加強航班，亦會與港鐵等公共交通公司商討，確保跨境服務和公共交通承載力可應付需求，並透露有航空公司擬在下月起增加來往本港與哈爾濱的航班數目，以及加密往來本港與烏魯木齊的航班。

李家超指，政府除了以不同盛事和精彩活動迎接旅客外，將會推出一連串措施迎接旅客，包括旅發局將向8個新加入「個人遊」城市的旅客派發200元優惠券，鼓勵他們到不同商店和餐廳消費，亦將會邀請相關城市的旅遊業界代表和相關內地傳媒來港，由政府向他們介紹本港旅遊特色，旅發局也會透過內地社交媒體推動多元化深度遊，提供文化古蹟等資訊。他認為，內地旅客目前追求深度遊，呼籲業界需應變求變和創新，讓內地旅客感到賓至如歸，「政府做好搭枱和導演角色，業界要演好自身角色，我哋必然會演出一幕又一幕嘅精彩成績」。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 自由行

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