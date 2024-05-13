英警以國安法拘捕港府倫敦辦職員    中國駐英使館強烈譴責 (23:00)

香港特區政府聲明，指中國駐英國大使館已就此事發表聲明，並已向英方提出嚴正交涉。港府已「要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆。」港府指已嚴正要求英方公正處理事件，「切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益」，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。

外交部駐港公署亦發表聲明，強烈譴責英方濫用國安名義捏造事端，又指英方「羅織罪名，任意逮捕中國公民，污蔑香港特區政府」，指英方對香港特區政府進行無中生有的污蔑抹黑表示強烈不滿和堅決反對。

英國警方公布，拘捕三名男子，指他們涉嫌觸犯當地國家安全法（National Security Act）的「境外干預」，三名涉案男子名稱，包括38歲的「Chi Leung (Peter) Wai」、37歲的「Matthew Trickett」和63歲的「Chung Biu Yuen」。其中「Chung Biu Yuen」與香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪的英文姓名相同。

中國駐英大使館聲明指，英國警方宣布起訴三名人員，稱他們涉嫌向香港特區情報部門提供了協助，聲明指英方「編造所謂案件，無理指摘香港特區政府表示堅決反對、予以強烈譴責。」

聲明又指一個時期以來，英方對中方的作出一系列指摘，包括所謂「中國間諜案」、「中國網絡攻擊事件」，指這些均屬無中生有、惡意詆毀。聲明又指，英方打著司法和國家安全旗號，任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留，「這是對中方的嚴重挑釁，嚴重違背國際關係基本準則。」聲明又斥英方對香港事務說三道四、橫加干涉，認為「英方庇護被通緝的違法犯罪分子是對法治的褻瀆，沒有出路」。聲明又指，中方奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠。