明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消防隊目撞斃外籍漢罪成　不欲失宿舍求非監禁刑罰 (18:38)

三年前一輛消防車沿西貢公路行駛，撞倒騎單車的外籍男子，致對方重傷不治。涉事消防車司機受審後被裁定危險駕駛罪不成立，但不小心駕駛罪成，案件今（13日）在觀塘裁判法院判刑。辯方冀判罰款或緩刑，指被告一旦入獄恐連累家人遷出宿舍及失去輪候公屋機會。惟裁判官指家人住宿非量刑因素，案情嚴重且涉及人命，判入獄4周。宣判後，辯方指被告表現激動，自稱「坐幾耐都得」，但不能連累家人，要求覆核判刑，裁判官聽罷陳辭後，應辯方要求將判刑押後5月27日。

被告姚志明（55歲）案發時為消防隊目，現已退休。辯方求情指，被告對於導致事主去世感後悔，事發後主動為事主做法事打齋，冀判處罰款，但遭裁判官劉淑嫻駁斥「一條人命唔係用錢去計」；辯方又指，被告退休後原本可繼續居於消防宿舍，但入獄後恐被當局沒收宿舍，令家人受累被遷出宿舍，造成家人關係破裂，劉官聞言後指「冇得住就關係破裂，佢家人關係都幾差。」

劉官判刑時引述辯方求情，指被告擔任消防員29年，從沒有任何駕駛定罪紀錄。被告熱愛工作，以做消防員為榮，事發後患上抑鬱症。逾百名消防處同僚為被告寫信求情，當中消防處副處長的信中提及，被告曾參與撲救1996年油麻地嘉利大廈五級火災與2016年九龍灣淘大工業村迷你倉四級火災。

劉官續指，被告受審時仍以眼疾為由抗辯，對其悔意表示保留。事件導致事主去世，惟被告案發時行車沒有超速，他只留意消防車兩側，欠缺觀察更遠方向，其駕駛態度未至惡劣，判他入獄4周。其後辯方要求覆核判刑，表示被告退休後可以居於宿舍，等待輪候退休公務員的配額公屋，但一旦入獄便會被屋署取消輪候資格，遂法庭再押後判刑，讓被告還押日子延長至4周。劉官質疑即使失去配額，「佢都有得排（公屋），好似一般市民咁排」，但應辯方要求押後判刑。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞