消防隊目撞斃外籍漢罪成　不欲失宿舍求非監禁刑罰 (18:38)

被告姚志明（55歲）案發時為消防隊目，現已退休。辯方求情指，被告對於導致事主去世感後悔，事發後主動為事主做法事打齋，冀判處罰款，但遭裁判官劉淑嫻駁斥「一條人命唔係用錢去計」；辯方又指，被告退休後原本可繼續居於消防宿舍，但入獄後恐被當局沒收宿舍，令家人受累被遷出宿舍，造成家人關係破裂，劉官聞言後指「冇得住就關係破裂，佢家人關係都幾差。」

劉官判刑時引述辯方求情，指被告擔任消防員29年，從沒有任何駕駛定罪紀錄。被告熱愛工作，以做消防員為榮，事發後患上抑鬱症。逾百名消防處同僚為被告寫信求情，當中消防處副處長的信中提及，被告曾參與撲救1996年油麻地嘉利大廈五級火災與2016年九龍灣淘大工業村迷你倉四級火災。

劉官續指，被告受審時仍以眼疾為由抗辯，對其悔意表示保留。事件導致事主去世，惟被告案發時行車沒有超速，他只留意消防車兩側，欠缺觀察更遠方向，其駕駛態度未至惡劣，判他入獄4周。其後辯方要求覆核判刑，表示被告退休後可以居於宿舍，等待輪候退休公務員的配額公屋，但一旦入獄便會被屋署取消輪候資格，遂法庭再押後判刑，讓被告還押日子延長至4周。劉官質疑即使失去配額，「佢都有得排（公屋），好似一般市民咁排」，但應辯方要求押後判刑。