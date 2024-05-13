越南籍男子涉無牌藏槍及販毒　囚31年4個月 (17:27)

報稱無業的Le Vu Phong（現年39歲）被裁定兩項無牌管有槍械及一項販運危險藥物罪成，指他於2020年3月2日在深水埗醫局街187號的閣樓樓梯一單位，管有一支25口徑自動手槍連彈匣連4發彈藥；一支自動手槍連彈匣、一支9乘18口徑自動手槍連2發彈藥。被告另被控同日同地非法販運危險藥物，即406.2克冰毒及2050克海洛英。

暫委法官胡雅文判刑時指，槍械對社會構成巨大潛在風險，案中被告管有3支手槍和相當數量的子彈，更將其中一支帶到公眾地方，未能肯定距離使用是否僅一步之遙。法官提到案中毒品市值逾200萬，但無證據顯示與槍械有何關聯，兩項無牌管有槍械和彈藥罪各判囚12年，同期執行。

法官又指毒品在被告住所被檢獲，經他妥善保管，販毒罪刑期為24年4個月，而被告持行街紙為加刑因素，再基於總量刑原則，判被告監禁31年4個月。據控方案情，被告當日下午5時許被巡邏警員看到，被告背著背囊進入涉案大廈，遇上從樓梯步下的警員，表現引起懷疑。