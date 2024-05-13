34人涉嫌非法駕駛電動單車等被捕 (16:19)

新界北總區交通部執行及管制組高級督察魏少昌表示，一連兩日行動中，警方於屯門、元朗、天水圍、上水、粉嶺、大埔、落馬洲共拘捕34人，包括21男13女，介乎19歲至69歲，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「駕駛時乘客沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪。所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月中向警方報到。行動中，警方檢獲34部電動可移動工具，包括29部電動單車和5部電動滑板車。

警員亦向市民派發近400份宣傳單張，教育市民切勿非法駕駛電動可移動工具。警方提醒市民，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。據了解，涉案電動可移動工具中，最貴一輛價值5000元，最高時速可達約50多公里。至於涉案電動可移動工具被扣留後，會被移送車輛扣留中心，檢查是否屬於法例中汽車的定義，再按情況安排違例駕駛扣分和落案起訴。