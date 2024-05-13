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高球場司法覆核案　政府指環評報告與哥球會研究準則不一　難斷言有錯 (15:29)

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，香港哥爾夫球會司法覆核環評報告，高院聆訊今（13日）踏入第3日。代表土拓署長的大律師表示，高球場至今未被古諮會列為法定古蹟，尚未知道會否獲得古諮會評級，無法斷定在球場建屋對文化歷史的影響。土拓署一方又指，環評報告和哥球會採用不同的準則統計場內樹木，難以斷定環評報告有錯。

庭上今透露，代表環保署長的資深大律師袁國強入院求醫，抱恙缺席。代表利害關係方土拓署長的資深大律師鮑進龍繼續陳辭，逐點回應哥球會一方對環評報告的質疑。針對環評涉欠缺辨識古樹，鮑進龍表示環評採用較粗略（broad-brush）的量度方法，只有1.3米高的樹木歸類為大樹；哥球會則採取另一種統計手法，逐一辨識樹種。鮑表示，兩種樹木調查的手法和時間點不同，環評仍能達致合理評估和決定，若稱環評內容錯誤並不公平。

樹木移植方面，鮑進龍指其中一個擬發展範圍有24棵樹，其中11棵獲保留，兩棵會移植，餘下11棵將會移除，屬合理做法。哥球會早前批評，土拓署曾經向公眾承諾辨識古樹，鮑澄清署方願意以保育為前提，進一步調查場內樹木，惟要視乎政府政策和程序。

哥球會早前質疑建屋計劃牴觸「北部都會區」規劃，鮑進龍強調，北都發展文件沒有點名涵蓋高球場，法庭不用考慮。鮑又指，政府採用對自然環境入侵最少的方法，盡可能興建最多公屋單位，亦牽涉宏觀的土地政策，而本案僅爭議環評報告是否合規。環保署長一方未陳辭，案件暫排期至7月8日續審。

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