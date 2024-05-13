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721案｜控方質疑被告藏「V煞」面具用意　被告稱不知代表反政府 (15:18)

2019年7月21日元朗襲擊事件，立法會時任議員林卓廷等7人否認暴動罪，案件今日（13日）在區院續審。第六被告尹仲明續自辯，控方指警方拘捕尹時，在他睡房內搜出一個「V煞」面具，遂問尹是否知道該面具有反政府的象徵及為何要收藏。尹稱不知道有反政府意味，他僅知該面具與一套電影有關，並指他睡房內亦有收藏其他漫畫英雄的物品。

被告尹仲明（48歲）案發時任職維修員。尹供稱，他平日會留意時事新聞，尤其7.21當天他需到港島區工作，故他有留意示威新聞以決定要否收工。控方問他如何獲取資訊，尹稱從手機上看不同傳媒新聞，包括《蘋果日報》。

控方又問，為何尹要在元朗地鐵站內手持雨傘。尹表示，他持雨傘是為防避白衣人襲擊，並否認他有預謀武力對抗白衣人。控方續指，2020年8月警方拘捕尹，在他家中搜出「V煞」面具，並問尹是否知道世界各地有反政府人士參與社運時佩戴該款面具，故該面具有反政府象徵。尹稱不知道該面具有此象徵。

尹曾供稱7.21當晚他脫險後，到天水圍警署打算報案時，目睹有人向想報案的市民射煙花。控方展示一段相似內容的新聞片段，要求尹確認是否當晚他所見的情况。惟尹確認後，控方才揭曉指該片段實際日期是同月31日。法官陳廣池指即使有非7.21日子發生射煙花事件，但控方不能藉此推論7.21當晚是有人或沒有人射煙花。尹作供完畢，明日最後一名同案被告自辯。

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