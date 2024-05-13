黎智英案｜辯方申重召張劍虹作供　質疑作供時才知部分內容 (15:12)

辯方日前表示擬申請重召張劍虹就Slack提問，控方要求辯方何俊豪出庭作供，辯方透露放棄部分法律專業保密權（LPP）。何稱他於2006年至2008年為見習律師，2009年起擔任事務律師，2020年8月黎智英首次被捕後代表他，同意自己熟悉本案的指控，應在2021年12月便閱讀過「從犯證人」張劍虹、陳沛敏及楊清奇的證人陳述書，翌年6月收到審訊的交付文件冊。

控方向何展示楊、陳和張的2021年至翌年錄取的書面供詞，何確認3人均有提及「飯盒會」。控方指本案原定於2022年12月開審，約一個月前控方向辯方送達審訊文件冊和第一個版本的開案陳辭，12月再發送經修訂的開案陳辭，當中均無內容提及Slack的紀錄，何確認。法官李運騰問何有否看過3人供辭，何確認有看多於一次，3人皆對控方案情重要。

控方問是否在2022年12月或之前，何已知道「飯盒會」的會議紀錄是關鍵，何稱「都算」，但指辯方於本案第18日審訊即今年1月29日盤問張劍虹時，張才首次提到有關Slack的事宜，對控方指辯方團隊有足夠機會就此查詢和調查有保留。何提到1月30日辯方去信控方詢問有否紀錄，控方2月1日表示沒有，辯方才想辦法，直至2月26日從黎的家屬取得資料。審訊明續，料控辯雙方就申請陳辭。