明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜辯方申重召張劍虹作供　質疑作供時才知部分內容 (15:12)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（13日）第75日審訊，辯方律師何俊豪就重召時任行政總裁張劍虹一事出庭作供，稱辯方在張作供期間才首次知悉有關《蘋果》工作平台「Slack」的事宜，控方指辯方最早於2022年6月收到交付文件冊，內容已提及「飯盒會」，其間有充足機會查詢和調查。何在覆問下稱本案被採用和未被採用的文件，屬他任職律師15年以來最多。

辯方日前表示擬申請重召張劍虹就Slack提問，控方要求辯方何俊豪出庭作供，辯方透露放棄部分法律專業保密權（LPP）。何稱他於2006年至2008年為見習律師，2009年起擔任事務律師，2020年8月黎智英首次被捕後代表他，同意自己熟悉本案的指控，應在2021年12月便閱讀過「從犯證人」張劍虹、陳沛敏及楊清奇的證人陳述書，翌年6月收到審訊的交付文件冊。

控方向何展示楊、陳和張的2021年至翌年錄取的書面供詞，何確認3人均有提及「飯盒會」。控方指本案原定於2022年12月開審，約一個月前控方向辯方送達審訊文件冊和第一個版本的開案陳辭，12月再發送經修訂的開案陳辭，當中均無內容提及Slack的紀錄，何確認。法官李運騰問何有否看過3人供辭，何確認有看多於一次，3人皆對控方案情重要。

控方問是否在2022年12月或之前，何已知道「飯盒會」的會議紀錄是關鍵，何稱「都算」，但指辯方於本案第18日審訊即今年1月29日盤問張劍虹時，張才首次提到有關Slack的事宜，對控方指辯方團隊有足夠機會就此查詢和調查有保留。何提到1月30日辯方去信控方詢問有否紀錄，控方2月1日表示沒有，辯方才想辦法，直至2月26日從黎的家屬取得資料。審訊明續，料控辯雙方就申請陳辭。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

上 / 下一篇新聞