「屠龍」隊長認曾有意買槍 (15:52)

代表第5被告賴振邦的辯方大律師是香媛盤問下，黃振強確認他屬小隊最高決策人物，其次就是隊中「軍師」林銘皓，至於涉案同謀吳智鴻在吳的無名隊伍擔任隊長。黃指，他與吳智鴻於社運期間分開上街示威，「我無同佢出去」，後來兩人聯絡討論涉案殺警「大行動」，再各自與隊員傾談，黃同意對於吳智鴻跟隊員談及內容不知情，而吳亦不知道與隊員如何編排工作。

黃早前在主問下指，於2019年12月3日晚上與吳智鴻等在荃灣的松記糖水見面，黃得悉吳打算於12月8日行動，後來他們凌晨轉場到酒吧會合吳的隊員賴振邦（Bobby）；賴振邦稱酒吧內有閉路電視或可能錄音，考慮到安全問題故沒商討計劃。辯方今指，黃約4日後被捕下的錄影會面，沒提到見過在吃糖水以外的人士，以及酒吧內有人關注閉路電視，黃同意說法。黃認同吳智鴻從沒提起Bobby，黃當晚才首次見他。

第6被告許湛榮由辯方大律師陳偉彥盤問，黃振強確認案發期間與吳智鴻多次會面見過的人物，當中沒提及許湛榮的名字。其後，第7被告劉佩凝的代表大律師馬維騉盤問指，黃振強事前向三間財務公司借貸，他案發時每月須還款共約3千元，而劉佩凝曾分7筆款項轉帳共24萬5000元予黃，黃確認。馬大狀指，有次黃收到劉轉帳之前的月結額只是僅夠還款，黃同意。審訊押後至明（14日）續。