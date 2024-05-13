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「屠龍」隊長認曾有意買槍 (15:52)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年槍殺警員，成首宗《反恐條例》案件，今（13日）於高院進入第15天審訊，「屠龍小隊」隊長黃振強繼續接受辯方盤問。辯方引述，黃私下以三支槍的表情符號（emoji），向涉案女被告劉佩凝傳信息示意打算買槍。黃作供解釋「未必係三支咁多」，他純粹表達有意買槍，並有誇張意思。辯方質疑表情符號的綠色槍是水槍、膠槍，甚至玩具槍，黃表示「判斷唔到」，他同意兩人除此之外再無講及買槍話題。

代表第5被告賴振邦的辯方大律師是香媛盤問下，黃振強確認他屬小隊最高決策人物，其次就是隊中「軍師」林銘皓，至於涉案同謀吳智鴻在吳的無名隊伍擔任隊長。黃指，他與吳智鴻於社運期間分開上街示威，「我無同佢出去」，後來兩人聯絡討論涉案殺警「大行動」，再各自與隊員傾談，黃同意對於吳智鴻跟隊員談及內容不知情，而吳亦不知道與隊員如何編排工作。

黃早前在主問下指，於2019年12月3日晚上與吳智鴻等在荃灣的松記糖水見面，黃得悉吳打算於12月8日行動，後來他們凌晨轉場到酒吧會合吳的隊員賴振邦（Bobby）；賴振邦稱酒吧內有閉路電視或可能錄音，考慮到安全問題故沒商討計劃。辯方今指，黃約4日後被捕下的錄影會面，沒提到見過在吃糖水以外的人士，以及酒吧內有人關注閉路電視，黃同意說法。黃認同吳智鴻從沒提起Bobby，黃當晚才首次見他。

第6被告許湛榮由辯方大律師陳偉彥盤問，黃振強確認案發期間與吳智鴻多次會面見過的人物，當中沒提及許湛榮的名字。其後，第7被告劉佩凝的代表大律師馬維騉盤問指，黃振強事前向三間財務公司借貸，他案發時每月須還款共約3千元，而劉佩凝曾分7筆款項轉帳共24萬5000元予黃，黃確認。馬大狀指，有次黃收到劉轉帳之前的月結額只是僅夠還款，黃同意。審訊押後至明（14日）續。

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