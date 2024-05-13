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社工註冊局被指涉「五宗罪」　主席伍銳明稱有誤解冀晤孫玉菡 (11:30)

有消息稱政府最快下周交代修例方案，方向料包括改變成員組成比例，令委任成員及政府代表人數多於民選成員。勞工及福利局長孫玉菡亦早前批評註冊局行徑和決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，並羅列註冊局「五宗罪」，包括《港區國安法》實施後，政府將危害國家安全罪行納入《社會工作者註冊條例》附表2，但註冊局至今未採取行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國安罪行者成為社工。社工註冊局主席伍銳明認為孫玉菡或有誤解，已要求與對方會面。

伍銳明今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，若有任何社工違反《社會工作者註冊條例》附表2的罪行，包括國安罪行，需要全體成員一致同意下才獲註冊，認為做法行之有效，而社工註冊局在危害國家安全罪行納入附表2後，已就社工註冊機制索取法律意見，其間不斷有成員提出意見，並要求法律顧問澄清。伍銳明透露，勞福局曾提出將違反國家安全的「行為」納入《社會工作者註冊條例》附表2，惟他認為與《條例》列明的國安的罪行明顯不一樣，已邀請勞福局與社工註冊局再次面談，尚待回覆。

對於孫玉菡不點名提到雖然註冊局有成員強烈反對，但仍以多數票通過委任「陣地社工」成員陳虹秀加入紀律委員會備選委員小組。伍銳明稱不評論個別事件，指當時未有備選成員被控告或被裁定干犯嚴重罪行，任何決定均按法律賦予註冊局的程序得出，並稱香港奉行無罪推定，註冊局不會因為有社工被指有問題，而剝奪其被選權。

相關字詞﹕編輯推介 伍銳明 勞工及福利局 孫玉菡 陳虹秀

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