社工註冊局主席稱政府所指「五宗罪」或涉誤解　孫玉菡否認 (11:30)

伍銳明今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，若有任何社工違反《社會工作者註冊條例》附表2的罪行，包括國安罪行，需要全體成員一致同意下才獲註冊，認為做法行之有效，而社工註冊局在危害國家安全罪行納入附表2後，已就社工註冊機制索取法律意見，其間不斷有成員提出意見，並要求法律顧問澄清。伍銳明透露，勞福局曾提出將違反國家安全的「行為」納入《社會工作者註冊條例》附表2，惟他認為與《條例》列明的國安的罪行明顯不一樣，已邀請勞福局與社工註冊局再次面談，尚待回覆。

對於孫玉菡不點名提到雖然註冊局有成員強烈反對，但仍以多數票通過委任「陣地社工」成員陳虹秀加入紀律委員會備選委員小組。伍銳明稱不評論個別事件，指當時未有備選成員被控告或被裁定干犯嚴重罪行，任何決定均按法律賦予註冊局的程序得出，並稱香港奉行無罪推定，註冊局不會因為有社工被指有問題，而剝奪其被選權。

孫玉菡今早出席立法會福利事務委員會會議後回應事件，強調他對社工註冊局工作「好清楚」，亦「無嘢需要澄清」，重申他已指出社工註冊局的問題，又認為他所擔憂的問題不涉政治，而是註冊局有否「用好公權力」。

孫玉菡早前不點名批評被控暴動的「陣地社工」陳虹秀加入紀律委員會備選小組，孫今日再質疑，「係咪一定要搵佢落去（小組）？嗰條線係咪移得太過分？」孫重申擔心社工註冊局的如何平衡公眾利益與專業利益，是否「置公眾利益於不顧」，以至損害公信力，指註冊局若有行徑或決定嚴重偏離條例精神，他作為勞福局長有責任指出。至於政府有關改革註冊局的方案，他則稱當有具體方案後會盡快公布及解說。