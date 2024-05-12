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智障人士畢業後缺支援　　團體籲社署支援隊擴展服務至30歲以下人士 (15:23)

社會福利署上月在全港21間殘疾人士地區支援中心各成立一隊「支援特殊學校離校生專隊」（下稱專隊），服務對象為即將離開特殊學校的畢業生。有病人組織促請，專隊的服務對象擴展至30歲以下的智障人士。

病人自助組織「一同夢慈善基金會」在2月20日至3月5日向智障人士的照顧者作網上調查，共接獲187份問卷。結果顯示，超過90%受訪者認同，專隊宜擴闊服務至30歲以下、未有接受成人服務的社區智障人士，以及服務職業技能訓練學校畢業生。另有約85%受訪者期望，專隊可跟進有需要家庭至他們已輪候到適切的服務配套。

照顧者王女士育有一名患自閉症及輕度智障的20歲兒子，今年將從特殊學校畢業。她稱，不少特殊校學生在畢業後也會進入「真空期」，未能立即接駁至工場或其他服務，盼專隊能助有需要者在社區獨立生活。她續指，專隊「始終是新」，暫未知詳情服務內容。

另一照顧者徐女士，則育有一名患自閉症及中度智障的23歲兒子，3年前從特殊學校畢業後，但因「坐不定」而無法到庇護工場工作。她現須「全天候」陪伴及照顧兒子，對專隊服務未及已畢業的自閉症患者感失望，稱不少患者畢業後，均因缺乏訓練致社交功能退步，「他總不能夠活在自己的世界，要有同輩氛圍去學習」，盼能有更多生活技能訓練，助兒子融入社區。

「一同夢慈善基金會」主席莊寶琼表示，特殊學校的學生畢業後，不再接受學校的訓練及各類治療服務，失去原有的「保護網」，盼專隊能擴展服務對象，並着重提升人際溝通及理財技巧等社區生活技能，幫助他們融入社區。

相關字詞﹕編輯推介 一同夢慈善基金會 特殊學校 支援特殊學校離校生專隊

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