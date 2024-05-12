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舉重總會主席再稱港「國家」 發聲明解釋無「港獨」意思並致歉 (00:31)

上周一（6日）舉行的「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」，有香港及中華台北選手參賽，中國香港舉重健力總會主席葉永玉致辭形容參賽者「來自13個國家」，事後遭政府批說法涉嫌違一國原則。舉重健力總會昨（11日）深夜發「道歉聲明」，解釋出錯因參賽國家及地區最終數字與原先有變，導致發言出錯，引起誤會，承認「此乃嚴重疏忽」，該會重申「堅決支持及擁護基本法及一個中國原則」。

中國香港舉重健力總會聲明表示，葉永玉原意並非指中國香港及中華台北是一個國家，強調「完全是沒有港獨的意思」，並就今次開幕演講引起的誤會，向社會及公眾市民深切致歉。

聲明強調，「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，反對一切分裂祖國的行為，全力維護國家主權、安全及發展利益」；該會及主席葉永玉往後必更小心處理公開講話的內容，演講前覆核內容，以確保同類事情不再發生。

總會在聲明解釋，比賽前共有16個國家或地區報名參賽，但最終只有13個國家及2個地區出席。葉永玉在致辭時，發現講稿與實際參賽隊伍數目不符，感到句子比較長，因此即場將句子簡化為「we have lifters and officials from 13 countries」（我們有來自13個國家的舉重選手及人員），錯誤地沒有提及地區，引起誤會，並已於昨日向港協暨奥委會提交報告。

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