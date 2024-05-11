蕭澤頤：明年將退休　無憾30多年工作生涯 (21:08)

蕭澤頤今（11日）在青協一個活動上，分享個人的金句是「工作因拼搏而精彩，人生因奮鬥而無憾」，認為工作佔人生最長時間，能找到喜歡的工作投放心機，能令人生更精彩。他憶述自己讀書不好，很辛苦才取得大學學位並加入警隊，但受訓時每次「雙周試」都名列首三位，勉勵青少年「天生我才別有用」，只要找到目標投放心思，有成果便會有滿足感，並享受那份工作。

青協「青年違法防治中心」今舉行「重新出發」青年嘉許計劃頒獎禮，表揚勇於改過自新青年，勉勵其他青年奉公守法。青協指，中心每年接觸近4700多位青年，今屆有8位15至20歲得獎者，部分曾吸毒，或因不同罪行被捕，經過家人關懷及社工輔導，最終能重拾目標和建立健康人生。

主辦方會將獲獎青年的經歷結集成電子書，加深社會了解他們的心路歷程和成長需要。青協總幹事徐小曼認為，計劃提供機會，讓公眾聆聽得獎青年的蛻變經歷，同時鼓勵仍在迷途中的青年分享，從中獲得支持及啟發。