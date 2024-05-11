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元朗謀殺案 死者頭部有8厘米長傷口 疑被硬物襲擊 (20:52)

一對尼泊爾籍父子今日凌晨在元朗屏輝徑單位內爭執，其間父親頭部受傷昏迷，送院不治，兒子涉謀殺被捕。警方指，死者頭部有一個8厘米長傷痕，被發現時大量出血，懷疑被硬物襲擊所致，正調查涉案兇器和行兇動機。據悉，兒子的銀包及身分證不見了，不排除有人懷疑是父親所為。

元朗警區助理指揮官（刑事）關駿軒指，凌晨接報元朗屏輝徑一單位內有人爭執及打鬥。衝鋒隊員趕到案發單位，發現一名男子倒臥在睡房內，側身躺在地下，頭部有明顯傷口同大量出血，屋內亦發現另外一名男子。據了解，當時房內有啞鈴及鎚等硬物，均沒有血跡，涉案硬物有待調查；事發時死者妻子在屋內，懷疑目擊部分案情，需要找翻譯進一步調查。

傷者隨即被送去博愛醫院進行搶救，凌晨2時許證實不治，死者死因有待法醫進一步嘅檢驗。警方經調查發現死者一家四口住在上址，屋內另一名男子為死者大仔，兩人爭執期間曾經向死者施襲，該男子涉謀殺被拘捕。

案中死者及被捕男子均為尼泊爾籍，死者50歲，生前為建築工人，被捕男子32歲，無業。警方將循多個方向調查行兇動機，包括爭執起因，父子兩人關係，是否有財務糾紛，以及當時二人的精神狀態等。案件而家交由元朗警區重案組第一隊接手，而被捕人士將會被通宵扣留作進一步調查，不排除稍後會被落案起訴。關指，沒有死者和被捕兒子爭執或糾紛的紀錄。

相關字詞﹕謀殺

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