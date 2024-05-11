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科大學生會編委會稱接匿名投訴 宿舍疑有人食大麻 科大調查 (17:08)

科大學生會編輯委員會日前在社交媒體表示，有匿名人士投稿稱有現屆李賢義樓（UG Hall I）宿生會幹事，在社交網站發布分享一段在宿舍內涉嫌吸食大麻的影片，片段長約18秒，可看到一名學生在房間內研磨疑似大麻的物品，書桌上亦擺放數包疑似大麻以及吸食工具。科大今（11日）回覆本報查詢指，留意到網上流傳的短片，並正調查相關事件，會按既定程序處理違規行為，一經證實，校方會依據違規行為的嚴重性，採取不同跟進行動或紀律處分。

科大編委會昨日在社交平台稱，周四（9日）接獲一位匿名讀者投稿，稱有一名現屆李賢義樓（社一）宿生會幹事，在社交網站上分享一段在宿舍內吸食大麻的影片，表示是繼去年2月該宿舍被揭有疑似大麻氣味後，再有相關事件。

科大回覆本報查詢，重申絕不容忍任何違法行為，並已加強巡查，敦促學生保持警惕，守法守規，惟未有回應是否涉及宿生會幹事，以及會否報警處理等。

翻查資料，2月時宿生收到來自學生住宿辦事處的通告，稱在 2 月 20 日發現宿舍內有疑似大麻氣味，辦事處表示會認真處理此事，並敦促宿生保持警惕，如有發現或懷疑任何異常氣味，便立即舉報。

根據《危險藥物條例》第8條，非法管有或吸食危險藥物包括大麻，均屬刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁7年及罰款100萬元。

相關字詞﹕科大 大麻

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