3人獲委任資深大律師　有大狀稱23條立法無損法治 (15:48)

年度資深大律師委任典禮今（10日）在終審法院舉行，今年共3人獲委任。終院首席法官張舉能致辭表示資深大狀有需要挺身反對企圖破壞法治之徒；新晉資深大狀蔡一鳴表示他們均對獲委任感高興，駱敏賢稱「任重道遠」，會致力維護香港法治。被問到《基本法》第23條立法會否損害法治，蔡認為沒有影響，因23條屬法律一部分，每個人都需繼續守奉公法。
獲委任為資深大律師的包括專長刑事法的蔡一鳴（41歲）、主要處理公司法、建築與仲裁等案件的駱敏賢（43歲）以及擅長一般民事法及商業法的劉恩沛（41歲），3人依次接受委任。蔡和駱為夫婦，劉的父親為前財經事務及庫務局長劉怡翔，母親為拔萃女書院校長劉靳麗娟，雙親今亦有到場。劉怡翔向本報表示，對女兒獲委任感「好開心」，認為是一個「里程碑」，在他眼中對方勤奮、高誠信和孝順。
張舉能致辭時恭喜3人，指他們必定經過多年苦心研讀，歷盡艱辛。張指資深大律師的身分是成就斐然的象徵，亦身負重任，是大律師的領導者，基本上可被認定為一眾後輩的指路明燈，一言一行都會受到審視乃至仿效；資深大狀須承諾維護法治、秉行公義、敢於發言，反對企圖破壞法治之徒。
律政司長林定國表示，資深大狀有責任利用他們的社會地位促進和加強法治，林分享他曾與蔡一鳴共事，蔡為人聰明和幽默，有時表現得十分自信，打趣道他與妻子駱敏賢猶如天作之合，相信是史上首對一同「升仙」的夫婦。林透露典禮開始前問蔡有何特別事項想他説，蔡指希望可強調他比妻子資深兩分鐘，駱回覆時質疑說法，相信丈夫只比自己資深一分鐘。