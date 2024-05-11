3人獲委任資深大律師　有大狀稱23條立法無損法治 (15:48)

獲委任為資深大律師的包括專長刑事法的蔡一鳴（41歲）、主要處理公司法、建築與仲裁等案件的駱敏賢（43歲）以及擅長一般民事法及商業法的劉恩沛（41歲），3人依次接受委任。蔡和駱為夫婦，劉的父親為前財經事務及庫務局長劉怡翔，母親為拔萃女書院校長劉靳麗娟，雙親今亦有到場。劉怡翔向本報表示，對女兒獲委任感「好開心」，認為是一個「里程碑」，在他眼中對方勤奮、高誠信和孝順。

張舉能致辭時恭喜3人，指他們必定經過多年苦心研讀，歷盡艱辛。張指資深大律師的身分是成就斐然的象徵，亦身負重任，是大律師的領導者，基本上可被認定為一眾後輩的指路明燈，一言一行都會受到審視乃至仿效；資深大狀須承諾維護法治、秉行公義、敢於發言，反對企圖破壞法治之徒。

律政司長林定國表示，資深大狀有責任利用他們的社會地位促進和加強法治，林分享他曾與蔡一鳴共事，蔡為人聰明和幽默，有時表現得十分自信，打趣道他與妻子駱敏賢猶如天作之合，相信是史上首對一同「升仙」的夫婦。林透露典禮開始前問蔡有何特別事項想他説，蔡指希望可強調他比妻子資深兩分鐘，駱回覆時質疑說法，相信丈夫只比自己資深一分鐘。