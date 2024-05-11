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英製雙層電巴今首載客 逾百「巴士迷」等候　成本較柴油巴貴逾半 九巴盼獲政府資助 (15:19)

首輛英國巴士製造商亞歷山大丹尼士（ADL）製造的雙層電巴今於城巴112號線投入載客服務，首班車上午11時許由長沙灣蘇屋邨開往北角百福道。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，過去油價和人工等成本均有上升，稱考慮過負擔能力和可持續需要後才申請加價，強調加幅會考慮市民負擔能力。他又指電巴成本較傳統柴油巴士貴逾一半，冀與政府商討資助。

今早10時半，已有逾百名「巴士迷」排隊候車，有家長特意排隊為身在首爾旅行的兒子領取首航證書，阮太及阮生笑說兒子家中放滿各款巴士模型和證書，熟悉巴士資訊。排頭位麥姓市民昨晚9時許通宵排隊，目標只為坐在上層最右車頭位置錄影。對於坐上首航他感開心，稱一年前巴士運抵港時已開始關注，盼日後更多ADL巴士投入服務，認為整體與柴油巴的乘車體驗相若，但剎車較比亞迪電巴平順，加速反應亦較優勝，且上斜有力。

首班車於上午11時54分由長沙灣蘇屋邨開出，巴士迷紛紛舉機拍攝及歡呼，並趕到上層「霸位」一暏最佳景觀，部分未能乘車的車迷則帶備攝影機奔跑「追車」。巴士駛經過海隧道時，車上巴士迷亦高聲歡呼，約1小時9分鐘後到達北角百福道。駕駛電巴的葉車長表示，整體駕駛體驗順暢，操作亦與柴油巴類近，但較安靜，笑說初次訓練駕駛時，在旁的師傅「着咗車都唔知」。

林先生和李先生今早約9時已到長沙灣排隊。林認為電巴的佈局和鐘聲與柴油巴相似，但冷氣較比亞迪型號較穩定，不會「時大時細」，且不會有「濕笠」感。他又指英製電巴外形較比亞迪款優勝，具棱角和線條，不似比亞迪款「單層夾硬加一層，怪怪地」。李先生則指新車上沒有太多塑膠味，而剎車感覺較平順和舒服，舉例途經北角時一個較急的剎車，整個身體不會大幅度前傾。

相關字詞﹕編輯推介 城巴 雙層電巴

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