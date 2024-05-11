警破41宗地盤盜竊案　拘18人 (14:27)

秀茂坪警區總督察(刑事)文卓禧表示，警方發現地盤盜竊案件在2024年第一季有所上升，今年4月起展開代號為「獵馬」行動，拘捕8男10女，包括一名南亞裔人士。被捕人年齡介乎20至72歲，分別報稱為地盤工人、兼職保安員、清潔工及無業。

秀茂坪區重案組第一隊督察李泳鋒表示，秀茂坪警區情報組經過情報收集及調查，鎖定一個以喬裝地盤散工為骨幹的犯罪團伙，相信牽涉2024年1月至5月間發生在聯合醫院擴建地盤、啟德體育園以及啟德住宅地盤的20宗地盤盜竊案件，失物主要為工程工具，包括電鑽、電池、充電器、大型燈光裝置、電鋸及電磨機等，約值超過港幣26萬港元。

調查顯示，集團會在地盤收工時，潛入地盤盜竊，再將失物轉售圖利。秀茂坪警區情報組5月10日，在深水埗區拘捕一名46歲中國籍男子，報稱地盤散工，在其身上檢獲相信偷竊所得的電鑽、以及一批相信為犯案用的螺絲批、鎚、捲尺及手套等。案件現正交由秀茂坪警區重案組第一隊接手跟進。被捕人現正被扣留調查。拘捕行動仍然繼續。

秀茂坪區情報組督察蘇傳禮表示，今次偵破的案件中，有29宗發生在啟德住宅地盤，秀茂坪聯合醫院擴建地盤及啟德體育園地盤分別有7宗。他稱，不少被捕人為地盤散工或兼職工人，利用工作便利偷取地盤內工具，或在地盤較隱蔽地方剪斷電線或者銅線，再利用傍晚收工，人流較為集中時，企圖魚目混珠將失物推離地盤，其後再將失物變賣圖利。他表示，行動中亦發現有被捕人屬較有組織的犯罪集團，喬裝假扮為當區地盤工人，甚至在地盤周圍較隱蔽地方剪開圍封木板或膠板接駁位，潛入地盤內犯案。

蘇傳禮稱，秀茂坪警區已與地盤負責人設立通訊群組，交流罪案消息，並會在高風險地區加強巡邏，呼籲地盤及建築公司加強地盤保安，如安裝高清閉路電視及防盜系統，妥善存放地盤工具，以免賊人有機可乘。他提醒，回收公司切勿接收來歷不明地盤工具、電線或銅線，否則有機會觸犯處理贜物罪，最高可被判監禁14年。