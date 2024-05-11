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增8城市赴港澳自由行 李家超：感謝中央對香港殷切關顧 (11:58)

香港特區政府發言人今日（11日）表示，港府熱烈歡迎並衷心感謝中央政府進一步優化「個人遊」計劃，擴展至山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市和新疆維吾爾自治區烏魯木齊市，回應了特區政府有關再度擴大「個人遊」計劃的建議，更讓8市的居民可更靈活便捷地探索香港作為旅遊目的地的獨特魅力。連同今年自3月6日起將「個人遊」計劃擴展至陝西省西安市和山東省青島市，「個人遊」計劃將涵蓋59個城市，包括了全國所有省會城市。

　　 

行政長官李家超感謝中央對香港的殷切關顧，全力支持香港實現由治及興。他指繼今年推出的多項挺港惠港措施，中央再度積極回應特區政府的建議，把「個人遊」計劃進一步擴展至八個城市，讓計劃的適用城市將增至59個，涵蓋全國所有省會城市，對提振香港旅遊業以至整體經濟發展、對促進內地與香港居民民心相通，意義重大。

　　 

李續說這8個城市皆為省會城市，人口多，經濟增長大，是高消費群城市。進一步擴大「個人遊」計劃將有力提振香港的旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業等的經濟活動帶來大量的收益，同時推動香港與不同省會城市居民的雙向奔赴。港府期望香港與8個城市居民的交往，隨着計劃的優化會日趨頻密。

　　 

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，中央政府一直密切關心香港的經濟和旅遊發展，「個人遊」旅客是推動香港旅遊相關行業發展的重要動力之一。逐步優化計劃有助提振香港的經濟發展，惠及多個旅遊相關行業如零售、餐飲、酒店住宿等。政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調和保持溝通，建立和提升香港與八個城市的直航運力，同時確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪。香港旅遊發展局（旅發局）會馬上在各個城市加強推廣工作，亦會邀請有關城市的業界代表到港參與宣傳活動，結合業界的力量開拓相關客源市場。香港的旅客承載能力在過去幾年有所提升，政府有信心為更多來自不同客源地的旅客提供豐富優質的旅遊體驗。

　　 

楊潤雄指出，本港旅遊業在過去一年復蘇勢頭強勁，但面對旅客旅遊習慣的改變，特區旅遊業界和相關行業，必須積極求變，發揮香港的特色，為旅客提供更多、更新、更多元的旅遊體驗，配合高質的服務態度，讓旅客賓至如歸。特區政府會繼續凝聚社會各界力量，透過開發旅遊新路線新產品，弘揚熱情好客之道，不斷提升服務質量，落實「香港無處不旅遊」，將香港「最佳旅遊目的地」的招牌擦得更亮。

　　 

楊續說，期望香港與8市居民的交往，隨着計劃的優化會日趨頻密，達至民心相通。香港有中西文化薈萃的獨特背景，旅遊資源非常豐富，包括主題公園、郊野公園、自然生態、行山徑、歷史古蹟、優美海港、燦爛夜色、東西美食，而傳統節慶和潮流文化活動更是數之不盡，旅客在全年不同時間到訪都能體驗到香港豐富多彩的都會魅力。

相關字詞﹕自由行； 李家超；楊潤雄

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