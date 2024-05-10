夏寶龍接見院校高層   要求院校「唱響愛國愛港主旋律」  (23:40)

港澳辦及教育局均發出新聞稿，指蔡若連向夏寶龍匯報香港高等教育界的最新發展。夏寶龍指出，高等教育是一個國家、一個地區發展水平和發展潛力的重要標誌，指香港高等教育具有獨特優勢，教學質量高、基礎研究強、國際聯繫廣、與内地合作實，指實力雄厚、影響巨大，指這是香港引以爲傲的「金字招牌」，也是香港的核心競争力之一。

夏寶龍又強調，中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，籲各界要團結支持行政長官和特區政府依法施政，共同把國際教育樞紐建設好。

香港訪京代表團成員包括教育局常任秘書長李美嫦、大學教育資助委員會主席雷添良、研究資助局主席唐偉章、自資專上教育委員會主席陳兆根，以及八所教資會資助大學、13所可頒授本地學位的自資專上院校和香港演藝學院的校長或代表。