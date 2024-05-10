梅儒瑞談港美關係籲停「跨境打壓」　特區政府強烈不滿批偏頗 (18:49)

梅儒瑞在美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研討會表示，若香港可停止早前通緝懸紅在美港人的「跨境打壓」、確認香港互聯網自由和停止擴大打壓等，「如果我們見到方向改變（change of course），我們對嘗試改善與香港的關係和立足點是非常開放的」。他又質疑港府聲言打擊「軟對抗」，其實是以法外手段「軟打壓」。

特區政府發言人指，執法部門公開逃犯資料合法和實屬必要，亦符合國際慣例，批評美方一方面聲稱希望「穩定關係」，另一方面卻動輒肆意抹黑香港特區的執法行動，又倡議某些人不應就其違法行為和活動受到法律制裁，完全違反法治精神。政府又指，美國在港有重大經濟利益，屬其全球貿易夥伴中最高，「美方應以實際行動，停止一切破壞港美經貿關係的錯誤行為，並多做有利於擴大兩地包括推動經貿關係及文化交流等不同範疇上互惠互利的事。」

政府指，香港特區一向按照《基本法》積極與世界不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，而前提是對方必須尊重一國兩制原則，不得抹黑或詆譭一國兩制成功實踐，亦不得干預香港特區事務。

政府又質疑回應有關《願榮光》禁制令的質疑，重申向法院申請禁制令是為履行維護國家安全的憲制責任，強調不會窒礙資訊流通的自由。政府同時批評，美方一直漠視香港在2019年的暴亂，對維護國家安全的香港特區肆意攻擊只是突顯美方雙重標準，重申國安法律保障香港居民和其他在港人士基本權利和自由，「絲毫不影響香港居民和在港營商的人與外國的正常交流」，不可能與危害國家安全行為和活動混為一談。