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「屠龍小隊隊長」稱因傷未試槍　否認「唔夠膽」 (18:01)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警案今（10日）於高院續審，隊長黃振強在代表李家田的辯方大律師盤問下作供，他同意涉案同謀吳智鴻行事小心謹慎，吳智鴻在行山試槍前不曾見過李家田，黃經兩人獲悉吳智鴻當時將一支槍交予李家田，但黃從來沒有見過該把槍。辯方質疑，為何吳智鴻把槍交給素未謀面的人？黃振強表示「因為鴻仔相信我」，亦不覺得奇怪；他亦信任李家田會保管手槍。辯方指，黃謊稱李家田收槍後再歸還予吳，黃否認說法。

黃振強早前供稱，吳智鴻邀請「屠龍小隊」前往台灣軍訓，只有被告張銘裕參加；吳又組團到西貢試槍和炸彈，張銘裕頂替在中大衝突受傷的黃，並偕李家田參與。第四被告李家田的大律師林芷瑩今問及，黃為何沒參與台灣軍訓，黃形容他當時自大，認為以自己實力不需要軍訓。辯方亦提及黃於中大衝突受傷，黃指他遭海綿彈和橡膠子彈射中至少5處，因為傷口未癒合而不能試槍，他有到診所治理傷口，但沒有醫療記錄。 

辯方指出，黃訛稱因傷缺席試槍，實情是正如黃在錄影會面所指，只想「拖住」和欺騙吳智鴻，並且因害怕而無意用槍，黃否認說法。辯方再質疑指，黃是否不欲牽涉試槍和炸彈等嚴重活動，「你隻手唔掂呢啲咁既嘢？」黃也表示不同意。

庭上指出，西貢試槍的Telegram群組「行山討論區」成員並不包括李家田，黃振強供稱，吳智鴻邀請了李家田加入另一群組，吳李兩人私下有電話溝通。辯方展示有關的Telegram信息記錄，指黃從來沒將吳智鴻的聯絡方式給予李家田，黃説「我相信delete咗」。

對於黃曾說被告李家田不聽其指示入理大，辯方問黃是否覺得李家田「唔聽你支笛」？黃否認。信息記錄顯示，屠龍小隊相約在試槍後晚上9時左右晚飯開會，但李家田遲到，更於10時許離開群組。辯方指出，李家田被困理大故沒出席飯局，黃稱李家田有與他們吃飯，但不知同晚10時警方已圍封理大。

第四被告的辯方大狀完成盤問，周一（13日）將由第五被告的大狀開始盤問。

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