小號手藏爆炸品及武器囚4年半　官批控方案情不足降被告罪責 (17:54)

被告文曦（現33歲）為小號演奏家。謝官判刑時引述辯方求情，提及文自幼家貧，但富音樂才華，在香港演藝學院修畢音樂課程後，獲獎學金赴美國新英格蘭音樂學院進修，返港後在本地一樂團任小號手。

謝官續指，涉案化學物品可被製成9千克土製炸藥或1.5千克黑火藥，少量炸藥放置在容器內引爆，可將容器炸成碎片，如果炸藥落入不法之徒手中，必定禍及無辜，故此刑罰須阻嚇他人效仿。針對被告個人背景，謝官指被告案發時已年屆30歲，雖前途光明，卻選擇違法自毁前程；被告在求情信對於犯案原因及目的隻字不提，令人覺得他只是後悔其罪行被揭發。

謝官遂認為被告除了認罪以外，別無其他減刑理由，考慮涉及可觀數量的炸藥與武器後，判處被告就兩罪入獄4年半。謝官在宣判後指，警方亦在該倉內搜出不少濾芯、防毒口罩、頭盔與護脛等常見示威裝備，但控方沒將該些物品列入案情考慮。謝官批評控方作為令法庭無法作出相關推論，嚴重降低被告的罪責，故法庭會將判辭交予律政司長。