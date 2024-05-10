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設計師涉盜他人資料取消器官捐贈登記罪成　官考慮判監 (16:56)

政府2022年起研究與內地建立恆常器官移植互助機制，及後本港取消器官捐贈的宗數急增。47歲設計師涉盜用他人資料取消登記，今（10日）於東區裁判法院裁定兩項刑事損壞罪成，須還押候判。裁判官批評，被告重覆以假資料取消器官捐贈，與滿足好奇心亳無關係，亦無助鼓勵器官捐贈。裁判官認為被告自辯解釋有矛盾，裁定被告無合理辯解下誤用器官捐贈系統，法庭會考慮判監。

控方案情指，被告霍英圻2023年5月在家中利用「林立基」和「曾子晴」等姓名取消器官捐贈，並使用10個不同的身分證號碼嘗試取消登記。被告在錄影會面和庭上自辯指，他對器官捐贈登記名冊有興趣，一時好奇而隨機輸入資料，旨在找出系統問題待政府改善，與有意捐贈器官的人分享資訊。

裁判官崔美霞裁決指，被告供稱想解器官捐贈系統如何運作，卻進入取消登記捐贈的網頁，而不是登記捐贈的頁面，他不斷輸入虛假資料，與鼓勵旁人登記捐贈之目的背道而馳。崔官表示，被告不具備測試系統的知識和能力，只是不斷入假資料，持續輸入10個身分證號碼，試圖令系統接納；此測試方法不具科研性質，被告顯然只想窺探取消登記的核實方法，不會為器官捐贈帶來正面幫助。

崔官強調，真正想取消器官捐贈的申請人，不會刻意輸入10個身分證號碼，被告的解釋有違常理。對於被告供稱想找出系統缺陷，崔官反駁被告完成申請後，從沒將相關問題告知政府和衛生署。崔官提到，被告聲稱隨機輸入資料，卻利用曾姓友人的真名作測試，明顯不是隨機行事，遂裁定被告兩罪成立。案件押後至本月24日求情和判刑，以索取背景報告。

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